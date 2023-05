Este 12 de mayo será el estreno oficial en Estados Unidos y Canadá de la película biográfica de BlackBerry, compañía de dispositivos y servicios móviles que lideró por años el mercado de los teléfonos inteligentes. Todo previo a la existencia del iPhone y la dominación de Android en el mercado de los celulares.

La película es una adaptación del libro «Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry», y será protagonizada por reconocidos actores de comedia como Jay Baruchel y Glenn Howerton, personificando a Mike Lazaridis (cofundador de la compañía) y Jim Balsillie (ex-CEO) respectivamente. Además, el reparto cuenta con los actores -y actrices- Rich Sommer, Michael Ironside, Martin Donovan y Michelle Giroux.

Originalmente la cinta fue presentada en el festival de cine de Berlín en febrero pasado, obteniendo buenas críticas y teniendo a IFC Films detrás de los derechos de distribución para Estados Unidos y a Paramount para su distribución internacional. Esto último podría darnos la esperanza que termine en la plataforma de streaming Paramount+, una vez que cumpla su ciclo de proyección en cines y esta pueda ser vista por el público fuera de Norteamérica.

Así sería el prototipo de la primera BlackBerry que mostrará la película.

«BlackBerry» relatará el ascenso y caída de esta compañía canadiense desde sus inicios, pasando incluso al momento que Steve Jobs mostró al mundo el iPhone. Probablemente el gran punto de inflexión al éxito de la empresa para llevarlos a su triste desenlace en el cese de la manufactura de smartphones. Todo en un estilo de comedia-drama, bajo el guión y dirección de Matt Johnson.

Respecto al libro Losing the Signal, sólo destacar que este ha sido una obra recomendada por medios como The Wall Street Journal, Forbes y Financial Times, como uno de los mejores libros de negocios. Relatando justamente lo que veremos en la futura película: el inicio y notable progreso de una compañía que arrancó en una tienda de bagels en Ontario.