Providencia activó un asistente virtual que resuelve dudas del Coronavirus.

La comuna de Providencia en Santiago de Chile, anunció que -a través de su Web- activó un asistente virtual únicamente para responder dudas sobre el Coronavirus (COVID-19). Quien les provee el servicio es IBM, a través de su inteligencia artificial de IBM Watson Assistant.

Según la administración comunal esto representa la ampliación de los canales de comunicación para resolver inquietudes básicas de los ciudadanos que son las más recibidas por teléfono o a través de mensajes de texto por la municipalidad.

Es más, el asistente no conversa contigo, más bien responde con una serie de frases automatizadas y predefinidas sobre cosas como la identificación de los síntomas del COVID-19 o dónde puedo acudir para realizarme un examen PCR.

Watson Assistant toma los datos disponibles de fuentes externas y responde a los ciudadanos con información oficial que ha sido validada por los profesionales de salud de la Municipalidad de Providencia.

Por ahora el asistente puede ser utilizado por cualquiera en providencia.cl, haciendo ‘click’ al botón de la esquina inferior derecha que activa la conversación. Ahí podrás comenzar utilizando algunos de los botones con preguntas o hacer la tuya escribiéndola.

En nuestras pruebas pudimos dar fe que el sistema funciona, pero no es perfecto, aunque sí mejorable. Principalmente por la forma que comprende las preguntas que son escritas y no las que ofrece por botones. Considerando que las personas no deberían saber, entender o aplicar un canon para formular una pregunta y así el sistema entregue la respuesta más cercana o contra pregunte qué quiso decir el usuario.

De igual forma el asistente reconoce que está ‘en proceso de aprendizaje’, y si por por casualidad no pudiste dilucidar tus dudas o necesitas mayor detalle de una respuesta, puedes llamar al número de salud responde 600 360 77 77, o contactarte por correo con algunos de los Cesfam de la comuna.