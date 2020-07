Samsung ‘trollea sutilmente’ a Huawei con comunicado sobre Google Mobile Services

Hace tiempo que no teníamos una (barata) polémica entre Huawei o Samsung por acciones o frases entrecruzadas. En su momento -aquí en Chile- fueron los celulares «que no estallarán en tus manos» o las visitas inesperadas en eventos, pero en esta oportunidad cruzó a un tópico producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cuál? El veto a Google Mobile Services (GMS).

No es novedad para nadie que la actual administración de Donald Trump le ha hecho la vida imposible a ciertas compañías chinas, pero mediática y principalmente a Huawei con la fabricación de sus dispositivos, utilización de software y el despliegue de su infraestructura de telecomunicaciones.

A más de un año del inicio de la polémica, finalmente Samsung aprovechó la falta de los servicios de Google en los dispositivos más recientes de Huawei para atacarlos sutilmente. Esto a través de un comunicado enviado por las distintas filiales de la compañía llamado: «9 razones por las que tu smartphone debe estar certificado por Google Mobile Services».

La información se envió a la prensa y publicó en la Web de la compañía.

En la información redactada por la compañía, se vincula a GMS con el cuidado de la privacidad, disponibilidad de aplicaciones, trabajo conjunto entre compañías (Samsung y Google), entre otras características que son exactamente los puntos de cuestionamiento que vive Huawei.

Finalmente el comunicado incluye un listado con Apps que son populares en Google Play y que en la actualidad no están presente en la AppGallery y por ende -desde la fábrica- un móvil Huawei (2020) no tiene acceso por la falta de GMS. Además de plataformas que se basan en servicios de Google y que tampoco pueden ser desplegados o utilizados correctamente aunque se descarguen desde otros repositorios.

Independiente a la (buena o mala) intención que haya tenido Samsung al generar este contenido, esto se presta como antesala al próximo ‘Unpacked’ que se celebrará el 5 de agosto y donde la compañía presentará todos los nuevos productos del ecosistema Galaxy, entre ellos al nuevo Note.

Por otra parte, si bien es la falta de GMS es un tema que esperamos se resuelva algún día como parte del fin -o tregua- a la guerra comercial, recordemos que existen métodos para la instalación de los servicios de Google en un dispositivo Huawei que no los tenga. No es algo ‘certificado’, pero es un procedimiento que un usuario con conocimientos intermedios, y que le tenga cariño a la marca, no le importará realizar.