Netflix comenzó el rodaje de la segunda temporada de «The Witcher» con nuevo elenco

El servicio de streaming comunicó oficialmente que el equipo de producción de la serie «The Witcher», ya está nuevamente con trabajo para tener lista la segunda temporada en 2021. Oficialmente el rodaje se inició en Reino Unido, incluyendo a nuevos personajes.

Para la segunda temporada, Henry Cavill (Misión Imposible – Fallout, Man of Steel) regresa liderando el elenco de la saga The Witcher, interpretando el papel de Geralt de Rivia. Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) regresa como la hechicera Yennefer, Freya Allan (Third Day, Gunpowder Milkshake) como Ciri y Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, el favorito de los fanáticos.



La serie será dirigida por Stephen Surjik (Umbrella Academy) quién estará a cargo de los Episodios 201 y 202. Sarah O’Gorman (Cursed) los episodios 203 y 204, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) dirigirá los episodios 205 y 208, y Geeta Patel (Meet The Patels) los episodios 206 y 207.



Henry Cavill regresa liderando el elenco.

Nuevo elenco para «The Witcher»

Para el regreso de esta serie original de Netflix, se incluirá un nuevo elenco. Se suman Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) como Nivellen y a la recién gradua Mecia Simson, como Francesa.



El equipo de producción indicó que la reacción a la primera temporada dejó una vara alta para agregar estos nuevos talentos para la segunda temporada. Por ende la tarea de Sophie Holland y su equipo de casting fue buscar a las mejores personas para encarnar a estos nuevos personajes.