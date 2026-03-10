Sonos volvió, y con dos nuevos productos. Hoy presentó los parlantes «Play» y «Era 100 SL», nuevos dispositivos que aumentan su catálogo de audio doméstico y portátil y que llegarán al mercado a finales de marzo. Recordando que este lanzamiento es la primera nueva línea de altavoces de consumo de la marca desde 2024.

La empresa anunció que Play, un parlante portátil con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, se suma al ecosistema del sistema Sonos junto con Era 100 SL, una versión más asequible del modelo Era 100 sin micrófono integrado. Ambos equipos quieren facilitar la entrada al ecosistema de audio multisala de la compañía y ampliar configuraciones existentes con nuevos puntos de acceso y mayor portabilidad.

Conozcamos al nuevo «Play»

El Sonos Play es un parlante portátil diseñado para usarse tanto en interiores como fuera del hogar. El dispositivo pesa alrededor de 1,3 kilogramos y cuenta con un diseño vertical con asa desmontable para transportarlo o colgarlo.

Integra dos tweeters angulados, un midwoofer y dos radiadores pasivos, una configuración destinada a generar sonido estéreo y mejorar la respuesta de graves en un formato compacto. También incluye tres amplificadores clase H que alimentan los componentes internos.

Entre sus funciones, Play cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, compatibilidad con Apple AirPlay 2, Spotify Connect y asistentes de voz, además de control desde la aplicación de Sonos. También admite ajuste automático del sonido mediante Trueplay, que adapta la reproducción al entorno cuando está conectado por Wi-Fi.

Tiene certificación IP67 contra agua y polvo y ofrece hasta 24 horas de autonomía. Puede cargarse mediante una base de carga dedicada o a través de USB-C, puerto que además permite usar el altavoz como batería externa para cargar otros dispositivos.

Otra función incorporada permite agrupar varios parlantes mediante Bluetooth, una característica que por primera vez posibilita sincronizar hasta cuatro unidades compatibles, como Play o Move 2, incluso cuando no están conectadas a una red Wi-Fi.

Era 100 SL: una versión sin micrófono

El segundo lanzamiento fue Era 100 SL, una variante del Era 100 que elimina el micrófono y las funciones de control por voz. El dispositivo mantiene la misma arquitectura acústica, con dos tweeters angulados y un midwoofer, lo que permite emparejarlo con otros altavoces del mismo modelo o con un Era 100 estándar para configuraciones estéreo.

Sonos Era 100 SL.

Según la empresa, el altavoz busca entregar un punto de entrada más accesible al ecosistema Sonos, considerando la alta base de precios en los productos de la compañía, además de servir para ampliar sistemas ya instalados en diferentes habitaciones del hogar.

Sonos anunció que Play tendrá un precio de $299 dólares y Era 100 SL costará $189 dólares. Ambos dispositivos comenzaron su preventa hoy mismo y su disponibilidad general está prevista para el 31 de marzo a través del sitio oficial de la compañía y distribuidores autorizados.