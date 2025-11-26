Qualcomm presentó oficialmente el Snapdragon 8 Gen 5, un procesador destinado a los teléfonos de gama alta que busca ofrecer el rendimiento de su versión más potente, el Elite Gen 5, a un rango más amplio de dispositivos. La compañía confirmó que marcas como OnePlus, Motorola, vivo, Honor, iQOO y Meizu lanzarán pronto equipos con este chip, el primero de los cuales será el OnePlus 15R, previsto para mediados de diciembre.

La nueva plataforma promete mayor velocidad, mejor eficiencia energética y avances en inteligencia artificial aplicada al uso diario del móvil, manteniendo un enfoque en rendimiento sostenido y equilibrio térmico en comparación con los modelos más exigentes del mercado.

Oryon y las mejoras del Snapdragon 8 Gen 5

El Snapdragon 8 Gen 5 integra el procesador Qualcomm Oryon, fabricado en proceso de 3 nanómetros por TSMC, con picos de frecuencia de 3,8 GHz en sus dos núcleos principales y seis núcleos de rendimiento que alcanzan 3,32 GHz. Qualcomm comparó su rendimiento con el del Snapdragon 8 Gen 3, señalando un aumento del 36% en potencia de CPU, 11% en gráficos y 42% en eficiencia general.

El chip utiliza una GPU Adreno basada en arquitectura «sliced», con dos secciones activas en lugar de las tres del modelo Elite. Pese a ello, conserva funciones avanzadas como ray tracing, mesh shading y compatibilidad con Snapdragon Game Super Resolution, orientadas a mejorar la experiencia en juegos móviles.

El nuevo sistema también potencia la ejecución local de modelos de IA mediante su Hexagon NPU, un procesador neuronal un 46% más rápido que el de la generación anterior. Junto con el Qualcomm Sensing Hub, permite activar asistentes virtuales y ofrecer respuestas contextuales sin depender de la nube, combinando micrófonos y sensores para detectar la intención del usuario.

Cámaras, conectividad y disponibilidad

En cuanto a la fotografía, el Snapdragon 8 Gen 5 incorpora un triple ISP de 20 bits capaz de gestionar configuraciones de 48 MP + 48 MP + 48 MP, grabación 4K a 120 fps y vídeo nocturno con Night Vision 3.0. El chip mantiene compatibilidad con fotografía de hasta 320 MP, además de nuevas funciones de audio como Snapdragon Audio Sense, que mejora el zoom sonoro y la reducción de ruido ambiental.

La conectividad corre a cargo del módem Snapdragon X80, con velocidades de descarga de hasta 10 Gbps, soporte para 5G mmWave, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 y UWB integrado. Sin embargo, se queda un paso por detrás del X85 utilizado en la versión Elite, y tampoco admite grabación en 8K, una diferencia que lo posiciona como una opción más accesible dentro del segmento premium.

Los primeros teléfonos con este procesador llegarán «en las próximas semanas», siendo una expansión del catálogo de Qualcomm hacia dispositivos de alto rendimiento con un costo potencialmente menor que los modelos impulsados por el Elite Gen 5.