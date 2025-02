Después de años de espera, Apple lanzó la aplicación de Apple TV+ para dispositivos Android. Disponible en la tienda Google Play, la aplicación permite suscribirse al servicio y al MLS Season Pass directamente desde un teléfono o tablet con el sistema operativo de Google. También ofrece funciones como la posibilidad de reanudar la visualización donde se dejó y la opción de descargar contenido para verlo sin conexión.

La App es compatible con dispositivos que ejecutan Android 10 o versiones posteriores, incluidos teléfonos, tabletas y modelos plegables. Sin embargo, en esta primera versión, no cuenta con soporte para enviar contenido a pantallas externas mediante casting.

Apple TV+ en versión simplificada

A diferencia de la versión para iPhone y iPad, que combina contenido de múltiples servicios de streaming junto con el catálogo de compra y alquiler de Apple, la aplicación para Android sólo muestra programas y películas disponibles con una suscripción activa a Apple TV+. Esto evita la confusión que algunos usuarios han experimentado en la versión de iOS, donde se mezclan títulos de terceros junto con contenido de Apple.

Los usuarios de Android pueden acceder a producciones originales como Ted Lasso, Severance, The Morning Show y Killers of the Flower Moon. Además, como les mencionábamos, la aplicación ofrece acceso al MLS Season Pass, que incluye todos los partidos de la liga sin restricciones geográficas. También se pueden ver las transmisiones de Friday Night Baseball y el nuevo formato de Sunday Night Soccer, disponible a partir de la temporada 2025.

Con este lanzamiento, Apple amplía la presencia de su servicio de streaming más allá de su ecosistema, cuestión que era absolutamente necesaria si quiere más suscriptores. Hasta ahora, los usuarios de Android solo podían acceder a Apple TV+ a través de navegadores Web o suscribiéndose mediante Amazon Prime Video.