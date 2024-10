Nintendo ha lanzado un nuevo producto, pero no se trata de la esperada Switch 2 o un nuevo videojuego. El dispositivo, llamado «Alarmo», es un reloj despertador inteligente que incorpora tecnología de sensores de movimiento. Diseñado —según la compañía— para hacer más agradable la rutina matutina, Alarmo utiliza música y sonidos extraídos de populares franquicias de videojuegos como «Super Mario Odyssey», «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» y «Splatoon 3».

El principal atractivo de Alarmo es su capacidad para interactuar con los usuarios mediante movimientos. El despertador puede ser silenciado con un simple gesto, sin necesidad de presionar botones físicos. También cuenta con dos modos de alarma: uno que incrementa gradualmente su intensidad si el usuario sigue en la cama y otro que mantiene un nivel constante. Para los suscriptores de Nintendo Switch Online, Alarmo ya está disponible en preventa por $100 USD en Estados Unidos y Canadá, y se espera que llegue a las tiendas a principios de 2025.

La tecnología avanzada de Alarmo

El corazón de Alarmo es su sensor de ondas de radio, capaz de detectar movimientos sutiles incluso en la oscuridad. A diferencia de las cámaras, esta tecnología garantiza mayor privacidad, ya que no requiere grabación de imágenes. Además, el sensor puede distinguir movimientos a través de obstáculos, como mantas, lo que permite que el despertador se ajuste a las actividades del usuario durante la noche, como el control de las veces que se gira en la cama.

Según los registros de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), este dispositivo identificado como CLO-001 ya había generado especulaciones previas. Aunque inicialmente no se sabía de qué se trataba, la información ahora sugiere que Alarmo es el accesorio vinculado a esta inscripción. Por lo mismo, podríamos indicar que el dispositivo trae el sensor mmWave de 24 GHz indicado a la FCC, el cual es capaz de detectar movimientos y proximidad de objetos, tecnología que —de igual forma— podría tener aplicaciones más allá de un despertador.

Además de su función principal, Alarmo ofrece una experiencia interactiva gracias a la inclusión de personajes y sonidos de reconocidos juegos de Nintendo. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de escenas y melodías, y la compañía planea agregar más contenido en futuras actualizaciones. Al levantarse de la cama, el dispositivo celebra el logro con una animación inspirada en los videojuegos, algo que un verdadero fanático de Nintendo estaría alegre de recibir cada mañana.

Finalmente, y más allá de lo llamativo que se pueda ser su presentación, el reloj incluye una función de seguimiento de sueño que puede llevar registros de cuánto tiempo pasas en la cama y cuánto te mueves mientras duermes. Eso sí, debes apuntar siempre el reloj mirando su cara frontal hacia el centro de la cama que no tenga un tamaño superior a una king.