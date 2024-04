Sony y Apple TV+ se unen para traer a la gran pantalla «Fly Me to the Moon», una comedia romántica que juega con la histórica carrera espacial, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. La película, dirigida por Greg Berlanti, marca un cambio de ritmo para el director hacia la comedia romántica, género del cual se había alejado desde «Love, Simon» en 2018.

En «Fly Me to the Moon», Tatum interpreta a un director de lanzamiento de la NASA, encargado de superar los innumerables problemas que supone enviar al hombre a la Luna. Johansson, por su parte, es una experta en publicidad contratada para mejorar la percepción pública del programa espacial, desde promocionar astronautas hasta negociar acuerdos de patrocinio. Sin embargo, su tarea se complica aún más cuando se le pide que participe en la elaboración de un plan para fingir el alunizaje, por si acaso.

Este giro inesperado lleva a Johansson a más que simplemente enfrentarse con Tatum, su interés amoroso en la película, sino también a cuestionar los límites de su ética profesional y personal. La trama entrelaza elementos de comedia, romance y una peculiar revisión de un momento icónico en la historia de la exploración espacial, presentando una narrativa que desafía las expectativas tradicionales de una comedia romántica.

Qué esperar en «Fly Me to the Moon»

La cinta presentó su primer tráiler y ya nos adelanta cómo será la relación entre ambos protagonistas, específicamente las labores que tendrá el papel de Johansson en transformar la misión espacial y sus astronautas en verdaderos «Beatles». Míralo al inicio de este artículo.

Filmar la llegada a la Luna es el plan de respaldo de EE.UU. en la película.

La película cuenta con un elenco de apoyo estelar, incluyendo a Ray Romano, Woody Harrelson, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Nick Dillenburg y Colin Woodell, añadiendo profundidad y diversidad a la historia. Además, Johansson no sólo brilla frente a la cámara, sino que también participa en la producción de la película, destacando su multifacético talento en la industria.

Con una fecha de estreno fijada para el 14 de julio, «Fly Me to the Moon» se perfila como una de las comedias más esperadas del año, prometiendo llevar al público en un viaje lleno de risas, romance y reflexión sobre los grandes logros de la humanidad, todo visto a través de una lente humorística y crítica.