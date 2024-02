La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una advertencia para consumidores, pacientes, cuidadores y profesionales de la salud sobre el uso de relojes inteligentes y anillos que prometen medir los niveles de azúcar en la sangre sin necesidad de perforar la piel. Esta alerta subraya que no se ha autorizado y/o aprobado ningún dispositivo de este tipo para estimar o medir los valores de glucosa en la sangre de manera independiente.

Para las personas con diabetes, las mediciones inexactas de glucosa en la sangre pueden conducir a errores graves en la gestión de su condición. Esto incluye la posibilidad de administrar una dosis incorrecta de insulina, sulfonylureas u otros medicamentos que pueden bajar rápidamente los niveles de glucosa. Una dosis excesiva de estos medicamentos puede llevar rápidamente a niveles peligrosamente bajos de glucosa, resultando en confusión mental, coma o incluso la muerte en cuestión de horas.

Recomendaciones clave de la FDA

Para consumidores, pacientes y cuidadores:

Evitar la compra y uso de relojes inteligentes o anillos que afirmen medir los niveles de azúcar en la sangre. Estos dispositivos pueden estar disponibles a través de mercados en línea o directamente de los vendedores.

Estos dispositivos pueden estar disponibles a través de mercados en línea o directamente de los vendedores. Ser conscientes de que la seguridad y eficacia de estos dispositivos no han sido evaluadas por la FDA, y su uso podría llevar a mediciones inexactas de los niveles de glucosa en la sangre.

Consultar con un proveedor de atención médica sobre un dispositivo de medición de glucosa en la sangre autorizado por la FDA que sea adecuado para sus necesidades.

Para profesionales de la salud:

Familiarizarse y seguir las recomendaciones dirigidas a consumidores, pacientes y cuidadores.

Discutir con los pacientes los riesgos asociados con el uso de dispositivos de medición de glucosa en la sangre no autorizados.

Asistir a los pacientes en la selección de un dispositivo de medición de glucosa en la sangre autorizado por la FDA, si es necesario.

Acciones de la FDA por medir correctamente el azúcar en la sangre

Los dispositivos en cuestión son promocionados por sus fabricantes como capaces de medir los niveles de azúcar en la sangre sin necesidad de pinchar el dedo o perforar la piel, utilizando técnicas no invasivas. Sin embargo, estos no prueban directamente los niveles de glucosa en la sangre y son producidos por numerosas compañías bajo diversas marcas. La comunicación de seguridad de la FDA aplica a cualquier reloj inteligente o anillo que haga tales afirmaciones, independientemente del fabricante o la marca.

La FDA está activamente monitoreando el mercado de dispositivos médicos y ha tomado conocimiento de productos no autorizados que se comercializan a los consumidores. La agencia está trabajando para asegurar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente estos dispositivos no autorizados.