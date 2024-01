Distintos estudios de cine han intensificado sus esfuerzos para obtener las direcciones IP de usuarios de Reddit que discuten sobre piratería. Esta reciente solicitud marca la tercera vez —en menos de un año— en que los estudios de cine, enfrentándose a quejas de infracción de derechos de autor contra proveedores de Internet (ISP), han intentado forzar a Reddit a compartir información sobre sus usuarios.

En 2023, estudios como Bodyguard Productions y Millennium Media, perdieron dos intentos de hacer que Reddit desvelara a sus usuarios. En el primer caso, la jueza magistrada de EE.UU., Laurel Beeler, dictaminó en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California que el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión anónima significaba que Reddit no tenía que revelar los nombres, direcciones de correo electrónico u otra información de registro de cuenta de nueve usuarios.

En el segundo caso, las mismas compañías demandaron a Grande Communications, un ISP propiedad de Astound Broadband, por supuesta infracción de derechos de autor en su red. Los estudios citaron a Reddit para obtener información de la cuenta del usuario, incluyendo «registro de direcciones IP y registros desde el 1/1/2016 hasta la fecha, nombre, dirección de correo electrónico y otra información de registro de cuenta» para seis usuarios de Reddit. En agosto, un tribunal federal nuevamente anuló esa citación, citando los derechos de la Primera Enmienda.

La insistencia por direcciones IP y la respuesta de Reddit

Recientemente, como informó TorrentFreak, las compañías cinematográficas Voltage Holdings, que formaban parte de las dos citaciones anteriores, y Screen Media Ventures, presentaron una moción para obligar a Reddit a responder a la citación en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Los estudios apuntan su demanda —esta vez— contra el proveedor de Internet Frontier Communications.

En la acusación, los demandantes afirmaron que están buscando la información en relación con afirmaciones que han hecho de que «la capacidad de piratear contenido de manera eficiente sin consecuencias es un atractivo para convertirse en suscriptor de Frontier» y que Frontier Communications «no tiene una política efectiva para terminar con infractores reincidentes».

Los estudios están solicitando que el tribunal requiera a Reddit proporcionar «información de registro de direcciones IP desde el 1/1/2017 hasta la fecha» para seis usuarios anónimos de Reddit que hablaron sobre piratería en Reddit; aunque, las publicaciones en esa plataforma social compartidas en el archivo del tribunal, sólo se remontan hasta 2021.

Reddit respondió a la citación de los estudios con una carta el 2 de enero, declarando que la citación «no cumple con el estándar de la Primera Enmienda para la divulgación de información identificativa sobre un orador anónimo». Reddit también señaló las dos citaciones previamente anuladas y sugirió que no tenía que cumplir con la nueva solicitud porque los estudios podrían adquirir información equivalente o mejor en otro lugar.

Dado que Reddit es un tercero no involucrado directamente en la litigación contra los ISP, su negativa a las solicitudes ha llevado a los estudios de cine a presentar su moción para obligar. Los estudios argumentan que las solicitudes de información no implican la Primera Enmienda y que los fallos en torno a las dos citaciones anteriores no son aplicables porque la nueva citación trata únicamente sobre registros de direcciones IP y no otra información identificativa del usuario. «Los usuarios de Reddit no tienen un interés reconocido en la privacidad de sus direcciones IP», dice la moción.