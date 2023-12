Jonathan Majors ha sido encontrado culpable de asalto imprudente en tercer grado y acoso. El veredicto fue emitido por un jurado de seis personas en Nueva York después de más de cuatro horas de deliberaciones a lo largo de tres días. La sentencia está programada para el 6 de febrero, y los cargos podrían resultar en hasta un año de prisión.

El juicio, que duró dos semanas, se centró en un incidente ocurrido en marzo entre Majors y su ex pareja, Grace Jabbari. Majors fue arrestado después de que llamara al 911 informando que había encontrado a Jabbari inconsciente en su apartamento. La policía encontró a Jabbari con lesiones aparentes, incluyendo una laceración detrás de la oreja y un dedo magullado y fracturado. El actor se declaró inocente de todos los cargos.

Durante el juicio, Jabbari testificó que Majors había causado las lesiones durante una pelea en su automóvil varias horas antes. La defensa argumentó que este colocó a Jabbari de vuelta en el coche para evitar que corriera hacia el tráfico, una acción capturada en video de vigilancia. Sin embargo, el encuentro —entre ambos— dentro del vehículo no fue grabada.

Jonathan Majors y Grace Jabbari.

Impacto en la carrera de Jonathan Majors

Tras el veredicto, Marvel Studios tomó la decisión de desvincular oficialmente a Jonathan Majors de su papel como «Kang el Conquistador» en las futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Antes de su arresto en marzo, Majors estaba posicionado como una figura clave en el universo, con el estudio desarrollando su arco narrativo actual en torno a su personaje. Además, ya había aparecido en «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» y en ambas temporadas de «Loki», y estaba previsto que liderara «Avengers: The Kang Dynasty», programada para mayo de 2026.

La decisión de Marvel Studios de separarse del actor representa un golpe significativo en su carrera, quien había sido considerado uno de los actores emergentes más destacados de Hollywood. Además de su participación en el MCU, Jonathan Majors tuvo papeles estelares en «Creed III» y había ganado reconocimiento por su trabajo en «The Last Black Man in San Francisco», «Lovecraft Country», «The Harder They Fall», y «Da 5 Bloods».

Declaraciones y evidencia en el juicio

En una declaración después del veredicto, Priya Chaudhry, abogada de Majors, indicó que el actor «espera limpiar completamente su nombre», sugiriendo la posibilidad de una apelación. Chaudhry expresó que Majors está agradecido por el apoyo recibido durante estos difíciles ocho meses.

Durante el juicio, se presentaron varios mensajes de texto enviados por Jonathan Majors, que podrían dañar su reputación. En uno de estos mensajes, fechado en septiembre de 2022, Majors parecía disuadir a Jabbari de buscar atención médica por una lesión. «Te harán preguntas, y como no creo que realmente nos protejas, podría llevar a una investigación, incluso si mientes y sospechan algo», escribió Majors.