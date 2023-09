Charles Martinet, conocido por ser la voz detrás del icónico personaje Mario de Nintendo, ha revelado finalmente qué significa ser un «Embajador de Mario». Después de días de especulación, Nintendo ha decidido darle a Martinet una despedida adecuada con un video en el que él y el ejecutivo de Nintendo, Shigeru Miyamoto, recuerdan con cariño el tiempo que Martinet ha pasado en el papel.

En el video, que capturamos y colocamos subtítulos en el español para ti, Martinet repite entusiastamente algunas de las líneas más icónicas de los personajes de Mario que ha interpretado. Explica que su nuevo papel como embajador de Mario implica «viajar por el mundo compartiendo la alegría de la familia Mario y poder seguir encontrándose con todos los maravillosos fans a los que realmente aprecio».

El mes pasado, Nintendo anunció que Martinet, quien ha interpretado a Mario desde 1996, dejaría de ser la voz del personaje y asumiría un nuevo papel como embajador de este. Esta noticia confirmó las especulaciones de los fanáticos sobre que la voz en el nuevo juego Super Mario Bros. Wonder pertenecía a otra persona. Aunque ahora sabemos que Martinet no participará en Wonder, Nintendo ha evitado revelar quién será el nuevo actor de voz.

Algunos rumores sugieren que hubo un desacuerdo entre Martinet y Nintendo, especialmente después de que Martinet mencionara en una convención en Texas que no sabía exactamente en qué consistía ser un embajador de Mario. Sin embargo, el video de Nintendo no da indicios de ningún problema. Aunque es triste que una voz con la que muchos gamers han crecido ya no interprete su papel icónico, es reconfortante saber que Martinet seguirá siendo Mario para los fanáticos de todo el mundo, pero en persona y no en un juego.

Charles Martinet grabando voces para Mario Party 4.

Este cambio en la voz de Mario marca el fin de una era y el comienzo de una nueva. Aunque los fanáticos pueden sentir nostalgia por la voz original de Mario, también es una oportunidad para que el personaje evolucione y se adapte a las nuevas generaciones de jugadores. Con Martinet como embajador, los fanáticos aún podrán conectarse con la esencia del personaje, mientras esperan con ansias descubrir quién será la nueva voz detrás de Mario.