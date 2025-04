Nintendo publicó un nuevo comercial protagonizado por Paul Rudd, retomando el mismo papel que interpretó en otra publicidad de la entonces «Super Nintendo» hace 34 años. En este nuevo clip para la «Switch 2», el actor apareció con el mismo atuendo de la campaña original de 1991, compuesto por una chaqueta negra larga, un collar y una frondosa cabellera.

En la grabación se recrearon varios de los elementos visuales y sonoros del spot original, incluyendo la música, el uso de humo artificial y efectos de ventilador. En esta ocasión, Rudd utilizó la función GameChat de la nueva consola mientras jugaba «Mario Kart World» junto a los comediantes Joe Lo Truglio, Jordan Carlos y una —supuesta— sobrina de Rudd llamada Lisa.

Mira el comercial original de Paul Rudd con la SNES de 1991:

Como pudieron apreciar, la pieza publicitaria original mostraba a Paul Rudd conectando una SNES en un autocine vacío y jugando títulos como «F-Zero», «SimCity» y «The Legend of Zelda: A Link to the Past», mientras una multitud se reunía a su alrededor. La frase final del comercial fue «Now you’re playing with power». En el nuevo video de la Nintendo Switch 2, esa línea fue reemplazada por «Now we’re playing together», reflejando el enfoque en la experiencia compartida mediante funciones sociales de la consola, como la ya mencionada GameChat.

Ahora miren el nuevo comercial para la Switch 2:

Paul Rudd y su retorno con Nintendo

Durante la grabación de la nueva publicidad, Paul Rudd mantuvo la estética de los años noventa, incluyendo su peinado original. El actor contó que aprovechó los descansos entre tomas para seguir jugando Mario Kart World, aunque no se le permitió llevarse una consola a casa tras la finalización del rodaje.

El nuevo anuncio forma parte de la campaña publicitaria de la Nintendo Switch 2, cuya llegada al mercado está programada para el 5 de junio. La preventa se inicia a partir del 24 de abril, teniendo un precio base para la consola de $449,99 USD, mientras que el paquete que incluye el juego Mario Kart World costará $499,99 USD.

Y pese a lo aleatorio del regreso del actor a los comerciales de Nintendo, la campaña no estuvo ajena a la polémica. Esto porque se pudo apreciar el funcionamiento de GameChat y muchos no pudieron dejar de mencionar las interrupciones en la fluidez del video compartido, debido a que el sistema reduce el rendimiento de las transmisiones para mantener una tasa de fotogramas constante de 60 FPS en el dispositivo principal.