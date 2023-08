William Friedkin, el director ganador del Óscar por su película de terror «El Exorcista», falleció el lunes a los 87 años en su casa en el barrio de Bel-Air, Los Ángeles. La causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca y neumonía, según anunció su esposa, Sherry Lansing, ex productora y directora de estudios.

Friedkin fue uno de los directores más influyentes de su generación y formó parte del movimiento «Nuevo Hollywood» en el cine en la década de 1970. Aunque comenzó su carrera en documentales a principios de la década de 1960, es más conocido por dirigir «The French Connection», una película de suspenso criminal que recibió cinco nominaciones al Óscar y ganó cinco, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. También recibió nominaciones por su otro trabajo notable, la película de terror clásica «El Exorcista» (1973).

Él fue un cineasta con una técnica asombrosa, pero se veía a sí mismo como un artesano, sin las pretensiones de los otros grandes directores de los años 70. Una vez dijo: «Cuando escucho que una película es de alguien en lugar de para alguien, huelo arte». Y fue esa cualidad la que pudo haberlo convertido en el director perfecto para hacer «El Exorcista».

Friedkin también dirigió otras películas notables como «The Boys in the Band» (1970), «Sorcerer» (1977), «Cruising» (1980), «To Live and Die in L.A.» (1985), «Blue Chips» (1994), «Jade» (1995), «Rules of Engagement» (2000), «The Hunted» (2003), «Bug» (2006) y «Killer Joe» (2011).

Friedkin en el set de «El Exorcista» (1973).

El cineasta tuvo dos hijos, Jackson Friedkin y Cedric Narin-Smith. Sus padres fueron Louis Friedkin y Rachael Friedkin. Además de ser un jugador semi-profesional de softball, su padre trabajó como marino mercante y como minorista de ropa para hombres.

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con tristeza por muchos colaboradores y admiradores. Ellen Burstyn, quien protagonizó «El Exorcista» y regresa para «El Exorcista: Creyente» (que se estrenará el 13 de octubre), recordó al cineasta con cariño en un comunicado: «Mi amigo Bill Friedkin era un original; inteligente, culto, valiente y tremendamente talentoso. En el set, sabía lo que quería, iría a cualquier longitud para conseguirlo y era capaz de dejarlo ir si veía que algo mejor estaba sucediendo. Sin duda era un genio».

Jason Blum, cuya compañía Blumhouse está detrás de la trilogía de próximas secuelas de El Exorcista, escribió en un comunicado: «Estoy personalmente en deuda con William Friedkin y entristecido por su pérdida. Más que cualquier otro cineasta, cambió tanto la forma en que los directores abordaban las películas de terror como también la percepción de las películas de terror en la cultura más amplia. Estamos profundamente entristecidos al escuchar su fallecimiento e intensamente agradecidos por el cuerpo de trabajo que ha dejado atrás».