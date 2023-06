Incluso muerto, Luke Skywalker sigue encontrando su camino de regreso a la franquicia Star Wars. Primero sucedió en 2019 en «Star Wars: The Rise of Skywalker» cuando el Maestro Jedi fallecido regresó como un ‘Fantasma de la Fuerza’. En 2020, ocurrió de nuevo, esta vez como una versión más joven por CGI en «The Mandalorian». Finalmente, en 2022, Skywalker regresó por tercera vez, la más extensa hasta ahora, como esa versión rejuvenecida en «The Book of Boba Fett».

«Es inusual verte así», dijo el actor Mark Hamill a Esquire sobre ver una versión más joven de sí mismo en los programas de Disney+. Además, agregó: «No puede ser barato».

Las apariciones de Luke en los dos programas de Disney+ fueron la primera vez que el personaje había sido visto en ese largo período entre los eventos de Return of the Jedi y The Force Awakens. Y dado que la narración de Star Wars sólo ha arañado la superficie de lo que Luke hizo en ese tiempo, en libros como Shadow of the Sith y en flashbacks de películas, Hamill reconoce que es posible que el personaje pueda regresar una vez más.

«La gente dice: ‘Oh, ahora vas a poder hacer una serie completa de Luke Skywalker después de Return of the Jedi’. Dije: ‘No lo creo’», dijo Hamill. «En primer lugar, no necesitan contar esas historias, pero si lo hacen, podrían conseguir un actor apropiado para su edad».

Esa última parte es clave porque Lucasfilm únicamente ha reasignado roles importantes cuando la diferencia de edad es enorme, como con Leia y Luke en Obi-Wan Kenobi. Si Hamill estaría hipotéticamente bien con un joven actor interpretando al personaje, pensarías que otros también lo estarían.

Pero eso es el pasado. En cuanto al futuro del personaje, después de regresar como un ‘Fantasma de la Fuerza’ para Rey en The Rise of Skywalker, Esquire preguntó si volvería para la próxima película centrada en Rey.

«Una cosa que aprendes trabajando para Lucasfilm: todo es confidencial», dijo Hamill. «Entonces, si estuviera involucrado, no podría decírtelo. Y si no estuviera involucrado, no podría decírtelo. Entonces no sé. Supongo que todos lo descubriremos juntos».