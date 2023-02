No hay muchas sorpresas en este anuncio. Considerando el éxito mundial que ha tenido la serie «The Last of Us», tanto en la crítica como con los fanáticos. Además, sabiendo de antemano que la actual producción televisiva solo incluye el desarrollo del primer juego, bastó para que HBO confirmara una segunda temporada.

La serie, de los co-creadores Craig Mazin (ganador de un Emmy por «Chernobyl», de HBO) y Neil Druckmann (creador y guionista de esta franquicia de videojuegos), marca el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max para Latinoamérica.

«Después de estrenar esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar a ver a este equipo superarse de nuevo con la segunda». Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de programación de HBO y responsable de series dramáticas y películas de HBO.

Neil Druckmann, co-creador del juego, dijo que siente muy emocionado con que la gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie en televisión. También, destacó lo buena que fue la colaboración con Craig Mazin, el reparto y todo el equipo, superando todas sus «ya altas expectativas».

El anuncio de HBO solo incluyó ‘buenas palabras’ desde todas las partes involucradas, aunque claramente sin adelantar nada. Esto considerando que recién se emitirá este domingo 29 el tercer capítulo de la primera temporada.

Nick Offerman (Bill) aparecerá este domingo en el tercer capítulo.

Pero, ¿nos podemos imaginar algo para la segunda temporada? Claro que sí. La adaptación televisiva del segundo juego, que no solo incluirá más historias ligadas a Joel y Ellie, sino la incorporación de un completo elenco que -sin spoilers- sabemos que son los principales conflictos que tendrán que enfrentar nuestros protagonistas.

Además, por cómo se desarrolla la jugabilidad en la segunda parte de «The Last of Us» (videojuego), muy probablemente el desafío será mayor para Neil Druckmann y Craig Mazin que deberán contar más historia de cada personaje en cuestión. Incluso -aún más- de cómo lo ha hecho en lo que ya nos ha mostrado en los dos primeros episodios.

Recuerden que los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 23:00 hrs Chile, en HBO Max y HBO.