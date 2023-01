HBO puede estar sacando cuentas alegres, a pocas horas del estreno de la adaptación a televisión de «The Last of Us». Esto porque la misma compañía indicó que el primer capítulo de la serie llamado, «Cuando estés perdido en la oscuridad», se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica durante sus primeras 24 horas.

Esta marca indica que la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, superó el primer día (24 horas) del episodio 1 de «La Casa del Dragón» y el estreno de la segunda temporada de «Euphoria» en la plataforma.

La llegada de la serie de The Last of Us también fue un éxito en redes sociales. La serie estuvo como tendencia #1 alrededor del mundo en Twitter durante la noche del Domingo 15. Brasil fue el mercado con más conversación de la serie en redes sociales en general a nivel global sumando más del 50% de esta y dominando 15 de los treinta hashtags más importantes del país durante el Domingo por la noche en Twitter.

Recordemos que el primer capítulo de la serie nos llevó al año 2003. Fue en aquél entonces que un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al país y el mundo. Joel Miller (Pedro Pascal) intenta escapar del creciente caos con su hija (Sarah) y su hermano. Veinte años después, un cínico y rudo Joel y su compañera Tess luchan por sobrevivir bajo un régimen totalitario, mientras que las Luciérnagas, un grupo de insurgentes, albergan a una adolescente, llamada Ellie (Bella Ramsey), con un don único.

Nico Parker interpreta a Sarah, la hija de Joel.

Cada capítulo se estrena los días Domingo, y puedes ver lo horarios de estreno -por país- en nuestra publicación del fin de semana pasado con todos los detalles de esta nueva serie.