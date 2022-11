Uber One ya está disponible en Chile y es parte del compromiso de la compañía para que los usuarios puedan tener un ahorro en los múltiples servicios que son parte del abanico de Uber. Incluyendo al transporte, Eats y Cornershop.

Chile es el segundo país de Latinoamérica en contar con esta membresía, después de México, y que ya está disponible en diferentes zonas del país. Otros países que cuentan con esta suscripción son Francia, Japón, Taiwán y España.

La idea es que pagando $3.990 CLP mensuales puedas acceder a descuentos y promociones en servicios de movilidad a través de Uber; delivery de comida, artículos y otros productos en Uber Eats; así como en compras en supermercados y otras tiendas con Cornershop.

Los beneficios mensuales de Uber One incluyen:

Pedidos sin costo de envío en órdenes ilimitadas a través de Uber Eats, en pedidos de más de $6.990 en restaurantes y de más de $25.000 en tiendas y otros comercios asociados a Uber Eats y Cornershop by Uber.

5% de descuento en viajes ilimitados en UberX y Uber Flash (excluye viajes en Flash Moto y Uber Taxi).

10% de descuento en viajes en Uber Black y Uber Comfort.

Acceso a viajes con socios/as conductores/as mejor calificados por los usuarios/as en Uber.

5% de descuento en pedidos elegibles ilimitados en restaurantes de Uber Eats.

Bonificación de $2.500 en Uber Cash en caso de que la orden de los usuarios/as supere la hora de llegada “a más tardar” que se muestra después de realizar un pedido.

Soporte prioritario en la aplicación.

Acceso exclusivo a otros beneficios como ofertas y promociones especiales.



Dentro de la App de Uber podrás ver publicada la información de Uber One.

Uber One vs Uber Pass

Antes de la llegada de esta nueva membresía, estaba Uber Pass (anunciada en noviembre de 2020). Y al momento de lanzarse con One, se generó una pseudo competencia dentro de la misma App entre ambas suscripciones, además de la confusión con los usuarios. Considerando que entre ambas existen descuentos similares, pero Pass tiene un precio mensual más alto.

Entonces, ¿qué pasará con quienes actualmente pagan por Uber Pass?

Consultando a George Gordon, director general de Uber para Latinoamérica, él nos respondió que Uber One reemplazará definitivamente a Uber Pass. Y los usuarios tendrán la opción de migrar a One cuando se genere el cobro de la mensualidad. Será en ese momento que se les avisará de los beneficios de One, junto a los correspondientes términos y condiciones.

En caso que el usuario no quiera migrar desde Pass, podrán cancelar su suscripción a la membresía. Por lo mismo, tarde o temprano, no podrán mantenerla.