Ayer las redes sociales explotaron con el anuncio de la productora, Amy Pascal, asegurando que Tom Holland iba a protagonizar una nueva trilogía de Spider-Man bajo el alero de Sony y Marvel Studios. Pascal con su empresa, Pascal Pictures, ha participado en distintas producciones con la compañía cinematográfica y con este tremendo anuncio se tiró a una piscina de 10 metros sin agua.

Según ella, Spider-Man: No Way Home no será la última película que harán con Marvel, ni tampoco la última película del arácnido. Es más, dijo que se «están preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel». Además, comentó que no sería una, sino que lo están pensando como una nueva trilogía.

Lamentablemente -para los fanáticos- hay información que recoge el medio The Hollywood Reporter que trata de poner paños fríos a estos dichos. Internamente en Sony Pictures no tendrían nada planeado, ni cerrado. Pese a que la relación con Marvel Studios y Tom Holland es «muy sólida» y esperan seguir trabajando juntos, pero en realidad no hay planes oficiales de una nueva trilogía.

Amy Pascal, Kevin Feige y Tom Holland.

Sumado a ese comentario interno de la compañía, hay que considerar los dichos del propio Holland que por semanas ha dicho que no quiere seguir con el papel, incluso argumentando que -tal vez- tres superproducciones son suficientes y que deberían fijarse en un nuevo personaje como Miles Morales.

Además, por los dichos de Pascal, Tom Holland fue consultado en una entrevista que dio en Francia, y sólo comentó riendo: «siguiente pregunta». Replicando posteriormente que Spider-Man «siempre vivirá en él».

Por muy interesante y prometedor que suenen los dichos de Amy Pascal, y quizás diciéndolo como parte de la previa al estreno de No Way Home, será mejor esperar a conocer un anuncio oficial de Sony Pictures.