¿Qué clientes de VTR pueden acceder a HBO Max gratis?

Durante estos últimos días, múltiples medios de comunicación publicaron la gran noticia: «VTR dará HBO Max a todos sus clientes». Algo que se lee realmente bien, pero tiene un detalle que hoy, al momento de activarse el servicio para Chile, no dejó contentos a todos.

Primero hay que entender algo, VTR no es la única empresa que permitirá el acceso con sus credenciales de servicio a la plataforma de WarnerMedia. El listado de proveedores chilenos en la misma App, incluye a otras empresas como Claro, Entel, GTD, DirecTV, entre otros.

Inicio de sesión con distintos proveedores de TV pagada.

Por otra parte, si la App no aparece en tu tienda de aplicaciones el mismo 29 de junio, no es culpa del proveedor de TV pagada, sino de la gestión que WarnerMedia ha hecho para que su aplicación esté disponible el día que prometen. Durante la mañana de este martes, el servicio sigue sin aparecer en la App Store de Apple. Tengan paciencia.

Si el acceso con tus credenciales del proveedor de TV pagada no funcionan en la App de HBO Max, ese sí es problema de la compañía y no de WarnerMedia. Cada empresa gestiona el acceso de sus clientes en sus propias plataformas, por lo mismo Entel, Claro, DirecTV, VTR, o cualquier otro, no trabajan con la misma plataforma de acceso y administración de credenciales.

En el caso de VTR, ellos trabajan a través de una Web llamada flowid.co, propiedad de Cable & Wireless Communications, subsidiaria de Liberty Global. La empresa madre de VTR en Reino Unido.

¿Qué clientes pueden acceder a HBO Max?

Finalmente, ¿todos los usuarios de VTR pueden tener HBO Max gratis? No, y esta es la parte que no dejó contento a algunos(as). Únicamente obtendrán el beneficio los clientes que tengan contratado un servicio de televisión digital, cerca de un millón de usuarios en esta empresa.

Es decir, si tienes VTR, pero únicamente contratado Internet o telefonía móvil (sin un plan de TV), no podrás tener acceso a la plataforma de contenidos de WarnerMedia.