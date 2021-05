5 consejos para fotografiar la Superluna de sangre

El próximo 26 de mayo en distintos partes del mundo se podrá apreciar un fenómeno astronómico importante: el primer eclipse lunar total del año, también conocido como la «Superluna de sangre».

Esta luna llena ‘agrandada’ se produce cuando la misma coincide con un eclipse lunar total. Esto significa que la Tierra bloquea completamente la luz directa del Sol, impidiendo que llegue a la Luna. La luminosidad disponible sólo proviene de la luz refractada de la atmósfera de nuestro planeta, causando que la Luna se vea con un tenue color rojo sangre.

El eclipse total será más especial que otros, ya que coincide con el perigeo (momento donde nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra), por lo que la Luna será la más grande y brillante de todo el año.

Además, será visible desde varias partes del mundo, principalmente en el oeste de Sudamérica. De hecho, en América el eclipse lunar será visible en su totalidad en Chile y el suroeste de Argentina, en México y Centroamérica, en Ecuador y la costa oeste de Perú y en el centro y la costa oeste de los Estados Unidos. El fenómeno también será visible desde Australia, Hawai y en algunos países del sudeste asiático.

Mapa de visibilidad del Eclipse Lunar.

Fotografiando la Superluna de sangre

Obtener una buena imagen de este hermoso fenómeno es un desafío, pero con los encuadres, enfoque y ajustes de exposición adecuados, puedes realizar un trabajo con un nivel de detalle magnífico y capturar paisajes lunares evocadores. Por esto, Canon nos entregó 5 consejos que te ayudarán a lograrlo.

Encuentra el momento exacto

En el caso de Chile, este fenómeno se dará en la madrugada. El eclipse comenzará a darse a las 04:48 del miércoles 26 de mayo y su fase máxima ocurrirá a las 07:18, cuando la Luna esté a una altitud de 2°, por lo que en nuestro país no será visible en el horizonte y deberás esperar a que aparezca entre las montañas, y terminará 15 minutos después, luego de eso, ya será un eclipse parcial.

Debes saber que mientras más cercano al horizonte esté la Luna mayor será su tamaño aparente, pues la curvatura de la atmósfera actúa como una lupa haciendo que se vea más grande. Además, debes ver el pronóstico del tiempo, ya que, si hay mucha nubosidad, es probable que el fenómeno no se vea con claridad.

Consigue un trípode

Tener un apoyo fijo facilitará muchísimo el trabajo fotográfico y evitará que puedan salir trepidadas, pues recuerda que la Luna no está siendo iluminada por el sol, sino sólo por la atmósfera de la tierra. Por lo tanto, habrá mucho menos luz que en una Luna tradicional. Si no tienes un trípode, procura tener un lugar donde poner tu cámara y no se mueva.

Objetivo / 300

Si bien puedes fotografiar esta Luna con cualquier longitud focal, para que luzca con detalles es ideal que puedas hacerlo con un lente de 300 mm hacia arriba. De otra forma, tendrás que recortar bastante tu fotografía para obtener detalles de la Luna, perdiendo en ello bastante información.

Ajusta tu cámara

El eclipse durará aproximadamente 1 hora con 40 minutos, por lo que tener la cámara lista te ayudará a hacer varios tipos de fotos: la Luna sola, con paisaje o con personas. Para lograrlo, te sugerimos utilizar la exposición manual y no automática.

Si quieres una toma perfecta de la Luna, ajusta la abertura a entre f/8 y f/11 dependiendo del lente que tengas y usa una la velocidad de obturación que sea inverso al valor de ISO que has decidido usar. Es decir, si usas un ISO 100, tu velocidad debe ser 1/100s; si tu ISO es 200; tu tiempo de exposición debiera ser 1/200s; y así sucesivamente. Puedes jugar con la velocidad y la abertura en torno a estos valores para obtener el resultado que buscas.

Factores a considerar

Aunque uses trípode, Canon aconseja colocar el disparo de la cámara en modo temporizador de 2 a 5 segundos, para evitar que la cámara vibre cuando presiones el botón para disparar. Ocupa la medición puntual sobre la Superluna de sangre, y así la cámara enfocará el lugar donde se encuentre activo el punto de enfoque, permitiendo una mejor exposición de la Luna y en consecuencia, mejores contrastes e información de la misma.

Finalmente, intentar buscar un lugar lejos del alumbrado público o de los reflectores potentes ya que esa luz puede contaminar enormemente la imagen.