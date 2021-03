Alertan por incumplimientos comerciales de Peixe (ex Groupon), incluyendo cupones que no son aceptados

Antes de la pandemia por Coronavirus, y en el caso específico de Chile con el estallido social, la empresa «Peixe» ya venía mal a nivel regional. La marca, conocida anteriormente como Groupon, desde hace meses arrastra sueldos impagos a proveedores y ex empleados en nuestro país.

Hace un tiempo -en Perú- la compañía dejó de funcionar. Indicando que terminan su operación por un tiempo indeterminado. Además, en diciembre del año pasado, ocurría una situación similar en Argentina. Siendo la propia empresa que se deshizo de sus operaciones vendiéndoselas a un competidor directo.

¿Y qué pasa con Chile? Peixe tiene abandonadas sus plataformas sociales desde octubre de 2020 y un largo listado de personas atacan a la empresa diciendo que no pagan los sueldos y no pagan a los proveedores. Por otro lado, clientes siguen comprando cupones en su Web y las empresas no están cumpliendo con estos.

En nuestro país, la compañía opera a través de la empresa Needish, y actualmente enfrenta un proceso de reorganización judicial que ha involucrado el despido masivo de trabajadores durante los últimos meses, dejando actualmente a 12 personas según recoge el Diario Financiero.

Además, a través de su abogado Luis Hernández, Needish SpA reconoce que se ha visto imposibilitada de poder cumplir con sus compromisos comerciales y pagos de sueldos, pero la situación no termina ahí. Si observamos todo esto desde el punto de vista del consumidor, ¿por qué siguen vendiendo cupones en una posición tan extrema?

Paralelamente a la mala situación financiera de la compañía y sus intenciones, ya comunicadas, de acordar plazos para pagar sus obligaciones, existe un daño colateral a la clientela que sigue creyendo en estos cupones de descuentos y no pueden cobrarlos. ¿Por qué? Algunos proveedores dejaron de aceptarlos por las deudas que arrastra Peixe.

En la última publicación de Facebook de la compañía en Chile, ya bordean los 500 comentarios con clientes que buscan solución a sus problemas, incluyendo lo último mencionado. Personas que compran cupones, las empresas no se los aceptan y posteriormente no existe una devolución del dinero. Algo que podría bordear el delito de estafa.

OhMyGeek! se contactó con Peixe en búsqueda de algún comentario y también con el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para conocer el catastro de reclamos formales. Específicamente con la compra de cupones que no son validados por terceros involucrados. Una vez obtenida esa información, se actualizará este artículo.