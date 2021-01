No, no basta únicamente con borrar WhatsApp de tu celular para ‘vencer a Zuckerberg’

La teleserie con WhatsApp y sus próximos cambios a las políticas de privacidad, tiene para un buen rato. Sobre todo porque desde el anuncio inicial, la compañía decidió aplazar la implementación de estas y frenar la fuga de usuarios.

Aunque -de igual forma- muchos han decidido darles una oportunidad a los dos principales rivales y ver qué tal es la experiencia. Me refiero a Signal y Telegram, ambas reconocidas por ser compañías que realmente protegen más tu privacidad. Principalmente porque sus intereses comerciales no son los mismos que Facebook, ni tampoco comparten un ecosistema con otras dos monstruosidades de redes sociales como lo son la propia Facebook e Instagram.

De hecho, en el caso específico de Signal, esta App es la única de código abierto y su forma de existir es a través de patrocinios a través de una fundación -sin fines de lucro- que obtiene fondos de usuarios y de grandes empresas.

El detalle es que no basta con desinstalar WhatsApp y utilizar otra aplicación para creer que ‘venciste a Mark Zuckerberg’. Esto porque mucha gente sigue usando Instagram y Facebook, y de igual manera continúa compartiendo una gran cantidad de datos con la compañía.

Los 3 grandes compadres de Facebook Inc.

Y ojo, porque lo mismo ocurre con otras grandes corporaciones como Google y Microsoft y la altísima cantidad de subproductos que ellos ofrecen y de una u otra manera ocupamos diariamente.

Aún así existe un escenario ‘del bien’, donde a ti puede llegar a molestar el simple hecho que Facebook haya arruinado WhatsApp desde que la compró. Sabiendo que lo ético y social no es el núcleo de este conglomerado tecnológico, y que lo único que prevalece es lo comercial. Una posición válida y que de igual manera puedes demostrarla al no ser parte de esta. Recordando que WhatsApp, antes de ser parte de Facebook, no era una aspiradora de información como lo es hoy.

Si no quieres usar WhatsApp para no darle en el gusto a la compañía en su cosecha de metadatos, debes eliminar por completa tu cuenta, antes de borrar el programa desde tu móvil. Además, sería tremendamente útil el erradicar tu perfil de Facebook.

¿Tienes uno? ¿Has pensado en dejarlo? O al menos plantearte cómo utilizas tus perfiles en línea. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de información que entregas al usar estas plataformas sociales ‘gratuitas’?

Recuerda que una plataforma online gratuita, sólo significa que no se paga con dinero.