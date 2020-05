YouTube va a transmitir películas gratis por 10 días en un festival de cine online.

Veinte de los principales festivales de cine del mundo van a converger en un único evento online que es -en parte- organizado por YouTube. ¿Su nombre? «We Are One» y nos dará la posibilidad de ver múltiples películas gratis por 10 días.

We Are One presentará películas de festivales como el de Berlín, Cannes, Sundance, Toronto, Tokio, Venecia, Tribeca, Jerusalén, entre otros. Además podremos disfrutar de otros tipos de contenidos audiovisuales como documentales y eventos de música.

¿Y cuándo podremos disfrutar de todas estas producciones? Desde el 29 de mayo al 7 de junio de 2020. Así que prepárense para una larga jornada para seguir pasando las cuarentenas por Coronavirus en casa, una de las motivaciones por el que nació este evento.

La cartelera de las películas gratis que podrás ver, al momento de escribir este artículo, no ha sido presentada. El listado será anunciado en el propio canal de YouTube de We Are One, así que atentos.

