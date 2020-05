Día de Star Wars: ¿qué es lo más buscado por los fanáticos de esta franquicia en Google?

Como todos los 4 de mayo se celebra el «Día de Star Wars», conocido mundialmente como «May The 4th Be With You» por los incondicionales fanáticos y fanáticas de esta icónica franquicia del cine. Y frente a esta celebración Google quiso compartir datos de cómo se relacionan las búsquedas y el cariño que existe a los productos de Star Wars.

A nivel mundial, Yoda es el personaje más buscado de todo Star Wars durante los últimos 12 meses (mayo 2019 a mayo 2020). Seguido por Darth Vader y Kylo Ren. Considerando que Yoda no es un personaje presente en las últimas producciones cinematográficas, sí podríamos atribuirle el primer lugar por la aparición de «Baby Yoda» en la serie «The Mandalorian» de Disney+.

En un cuarto lugar de los personajes más buscados aparece la primera chica: Rey. Seguido por Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Palpatine, Leia Organa, Chewbacca y Boba Fett en el décimo puesto.

Yoda (y Baby Yoda) son el personaje más buscado.

Si hablamos de las películas, era de esperarse que la más reciente producción haya sido lo más buscado en el último año. Por lo mismo el listado está liderado por el «Episode IX The Rise of Skywalker». El resto del TOP 10, está así:

Episode IX The Rise of Skywalker Episode IV A New Hope Episode VIII The Last Jedi The Clone Wars Episode VII The Force Awakens Episode I The Phantom Menace Solo Episode III Revenge of the Sith Rogue One Episode V The Empire Strikes Back

Chile y Star Wars

Si nos concentramos únicamente en nuestro país, Google también presentó las búsquedas que realizan los internautas chilenos, incluyendo preguntas bastante profundas como: «¿Por qué sentimos que Star Wars es real?».

En esta oportunidad no tenemos un TOP 10, pero sí las 5 principales preguntas que han hecho en Google Chile: