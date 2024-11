La plataforma de streaming, Netflix, a partir del 1 de diciembre, retirará la mayoría de sus títulos de contenido interactivo. De los 24 especiales interactivos disponibles, sólo cuatro permanecerán en la plataforma: «Black Mirror: Bandersnatch», «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend», «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls» y «You vs. Wild».

Entre los títulos que desaparecerán se encuentran aquellos basados en franquicias populares, como Carmen Sandiego, Boss Baby y Puss in Book: Trapped in an Epic Tale. Este último, lanzado en 2017, fue el primer especial interactivo de Netflix y permitió a los espectadores elegir el curso de la historia.

La eliminación de estos títulos representa el fin de un experimento que no logró atraer la popularidad esperada. Desde sus primeros intentos, Netflix solo produjo un número limitado de contenido interactivo, lo que sugiere que este tipo de contenido no alcanzó el éxito que la compañía buscaba.

Chrissy Kelleher, portavoz de Netflix, explicó que la tecnología utilizada en estos contenidos cumplió su función en su momento, pero ahora resulta limitante para los objetivos actuales de la plataforma. Este cambio de enfoque también fue confirmado por Mike Verdu, exjefe de la división de juegos de Netflix.

GenAI y nuevas estrategias en juegos

En lugar de contenido interactivo, Netflix ahora está concentrando sus esfuerzos en la tecnología de generación de contenido mediante inteligencia artificial, también conocida como GenAI. Mike Verdu, quien recientemente asumió el cargo de vicepresidente de «GenAI for Games», declaró que esta tecnología permitirá a la empresa explorar nuevas formas de entretenimiento digital.

Esta decisión ocurre en medio de varios cambios en la estrategia de juegos de Netflix. La compañía recientemente cerró su estudio de desarrollo de videojuegos AAA, antes de que pudiera lanzar un título importante. Sin embargo, Netflix continúa ofreciendo una gama de juegos móviles a sus suscriptores y prueba una beta para transmisión de juegos en Estados Unidos.

El cambio hacia la inteligencia artificial generativa muestra una apuesta de Netflix por innovar en el sector de videojuegos y diversificar su oferta. La compañía parece estar buscando opciones que le permitan competir en un mercado donde el entretenimiento interactivo y los videojuegos tienen cada vez más demanda.