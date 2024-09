HBO ha lanzado el primer tráiler oficial de la esperada segunda temporada de «The Last of Us», la serie basada en la franquicia de videojuegos homónima y protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey en el papel de Ellie. En esta nueva entrega, los personajes, tras haber experimentado cinco años de relativa paz, enfrentan los fantasmas de su pasado en un mundo que se ha vuelto aún más peligroso e impredecible.

Con sólo ver unos segundos del adelanto audiovisual, ya podemos ver —y corroborar— que la temporada 2 adaptará los eventos del videojuego «The Last of Us: Part II», incluyendo nuevos personajes y conflictos. Y uno de estos será la incorporación de Kaitlyn Dever que interpretará a Abby, una figura central en la trama.

Mira el tráiler con subtítulos en español, a continuación:

Qué esperar en «The Last of Us» Parte 2

Además de la mencionada Dever, Isabela Merced será Dina y Young Mazino, Jesse. Adicionalmente, se confirmó la participación de Jeffrey Wright, quien dará vida a Isaac, el líder de una facción conocida como la Liberación de Washington, con sede en Seattle. Este personaje ya apareció en el videojuego y ahora hará su debut en la serie. Otros personajes nuevos incluirán a Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle), Owen (Spencer Lord) y Manny (Danny Ramirez).

Y si nos concentramos en el tráiler, este muestra un adelanto sombrío de lo que está por venir para los sobrevivientes. Con una atmósfera tensa, acompañada de la canción «Future Days» de Pearl Jam, se anticipa un viaje emocional marcado por la violencia y el conflicto interno de los personajes.

La historia retomará las consecuencias de las decisiones que Joel tomó en el final de la primera temporada, generando tensiones en su relación con Ellie, mientras ambos se enfrentan a peligros tanto humanos como infectados, incluyendo a los temidos Clickers.

Se espera que la temporada 2 de «The Last of Us» se estrene en 2025, aunque aún no se ha anunciado una fecha definitiva.