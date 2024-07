La nueva función «Sound Search» permite a los usuarios de TikTok encontrar canciones mediante el canto, el tarareo o simplemente reproduciéndolas. Parecido a lo que hace otras Apps como Shazam, aunque —por ahora— sólo disponible para algunos usuarios en regiones selectas, sin ser aún lanzada a nivel mundial.

Sound Search ofrece una forma adicional de buscar contenido en la red social, donde las tendencias basadas en canciones cambian rápidamente y son parte del núcleo del contenido principal de TikTok. Con esta nueva función, un usuario encontraría videos populares que usan la canción identificada.

Usando Sound Search en TikTok

Para acceder a esta función, los usuarios deben ir a la barra de búsqueda en la aplicación, hacer clic en el ícono de micrófono y luego seleccionar Sound Search. Durante pruebas, Techcrunch observó que la herramienta funciona mejor con canciones más populares en la aplicación. Por ejemplo, reconoció rápidamente el sonido popular «Oh no no no», pero tuvo problemas con canciones menos conocidas o aquellas que no se usan frecuentemente en videos.

Aunque la herramienta está diseñada principalmente para encontrar canciones, también puede identificar sonidos y memes populares específicos de TikTok, como «Oh my gosh, she’s bald» y «Nobody’s gonna know».