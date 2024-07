Gracias a este particular hack, podríamos decir que Mario ahora es un personaje jugable del clásico de SNES, Donkey Kong Country. Todo esto gracias al programador de ROM conocido como Rainbowsprinklez. Ojo que esta modificación, denominada «DKC x Mario», no es simplemente un cambio de sprite. Mario fue completamente integrado en el juego, ya que su conjunto de movimientos no existía en el código original.

Donkey Kong es un personaje robusto que no tiene habilidades como girar, saltar doble ni llevar objetos, a diferencia de Mario. En esta versión hackeada, el fontanero ha sido adaptado desde Super Mario World, incluyendo sus sprites y controles. Además, se incluyen elementos clásicos como los champiñones que hacen crecer a Mario, las flores de fuego y a Yoshi. A pesar de estos cambios, los niveles y los enemigos del juego original, como el ejército de Kremlings liderado por King K. Rool, se mantienen intactos.

El porqué modificar a Donkey Kong Country

La música del juego también ha sido modificada, reemplazando las pistas originales con canciones de los juegos de Mario, Zelda y Mega Man. Rainbowsprinklez mencionó que realizó este hack simplemente porque le gusta Mario, según un documento publicado junto al ROM.

Este hack permite a los jugadores que están familiarizados con Donkey Kong Country redescubrir el juego con una nueva perspectiva. Dado que Nintendo suele ser estricto con los proyectos no oficiales, se recomienda descargar y probar el hack lo antes posible (antes que desaparezca).