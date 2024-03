Una tarjeta de negocios de Apple firmada por Steve Jobs, de aproximadamente 1983, ha sido vendida por $181.183 USD en una subasta. Este evento marcó uno de los puntos destacados de la subasta «Steve Jobs and the Apple Computer Revolution» organizada por RR Auction, que concluyó el jueves pasado.

Esta tarjeta, que ahora establece un nuevo estándar en tarjetas de negocios autografiadas, representa la fascinación continua por Jobs más de una década después de su muerte, reflejando su legado perdurable y el impacto significativo de Apple en la sociedad moderna.

Otros artículos subastados de Steve Jobs

Entre los artículos vendidos, la tarjeta de Jobs obtuvo la cantidad más alta, seguida de cerca por un cheque de 1976 firmado por Jobs, que alcanzó los $176.850 USD. Este cheque es especialmente notable, ya que fue emitido casi dos semanas antes de la fundación oficial de Apple. En ese momento, la compañía aún no disponía de cheques personalizados, por lo que Jobs escribió a mano «Apple Computer» en la parte superior izquierda del cheque.

También, otros artículos de la subasta incluyeron una carta de empleo de 1986 firmada por Jobs como CEO de Next, que se vendió por $17.700 USD, y una entrada de cine para «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» de 2003, también firmada por Jobs, que alcanzó $14.653 USD.

Testimonios y legado

Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction, comentó sobre la venta, destacando la prueba tangible del legado duradero de Jobs y el profundo impacto de Apple en el mundo moderno. El hecho de que Jobs era conocido por rechazar solicitudes de autógrafos añade un valor especial a los objetos firmados disponibles, convirtiéndolos en piezas de colección altamente codiciadas.

Los artículos relacionados con Steve Jobs y Apple siguen despertando gran interés y demuestran la importancia histórica de la tecnología en nuestras vidas. Mientras que las subastas como estas ofrecen una ventana a la historia tecnológica, también resaltan cómo figuras como Steve Jobs continúan influenciando la cultura y la innovación mucho tiempo después de su paso.