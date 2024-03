En un rarísimo y reciente acontecimiento que ha capturado la atención mundial, un robot humanoide, presentado durante el «DeepFest» en Riyadh, Arabia Saudita, ha desencadenado un debate intenso en redes sociales. El androide, llamado Muhammad y desarrollado por la empresa saudí de IA y robótica QSS, fue mostrado como el primer humanoide masculino de Arabia Saudita, diseñado para demostrar los avances del país en inteligencia artificial.

La situación se vuelve extraña cuando en una captura en video se ve el incómodo momento en el que Muhammad extendió la mano hacia la parte posterior de la reportera Rawya Kassem, quien se encontraba hablando frente a la audiencia. La reacción inmediata de Kassem fue retroceder y levantar la palma de su mano como señal de detención hacia el robot.

Mira la situación que ocurrió en el siguiente video:

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1