«Mother 3», el clásico de culto de Game Boy Advance, finalmente hace su aparición en el servicio Nintendo Switch Online, aunque con una particularidad que ha dejado a muchos con sentimientos encontrados: estará disponible exclusivamente en Japón. Esta noticia, revelada durante el Nintendo Direct Partner Showcase, ha generado una ola de reacciones entre los aficionados y la prensa, quienes han estado esperando ansiosamente la llegada de este título a plataformas modernas.

La llegada de Mother 3 a Switch Online

El anuncio de que Mother 3 se unirá al catálogo de Nintendo Switch Online en Japón ha sido un momento agridulce para los seguidores internacionales de la saga. A pesar de la inclusión de títulos adicionales como «Snake Rattle ‘n’ Roll» y «R.C. Pro-Am» para NES, así como «Battletoads in Battlemaniacs» y «Killer Instinct» para SNES en el nivel base del servicio, la exclusividad japonesa de Mother 3 ha sido un duro golpe para aquellos que esperaban su lanzamiento global.

La comunidad ha expresado su descontento y sorpresa ante esta decisión. Comentarios en foros y redes sociales reflejan la decepción de no ver una versión occidental del juego. Algunos usuarios han mencionado que, a pesar de la barrera del idioma, están contentos de que el juego original sea más accesible, mientras que otros han criticado a Nintendo por no atender a un mercado claramente interesado en el título. Incluso se ha sugerido que, si bien la Switch no tiene bloqueo regional, lo ideal sería contar con una localización oficial que permita a los jugadores de habla inglesa disfrutar plenamente del juego.