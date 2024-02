En un incidente que capturó la atención del mundo tecnológico, un vehículo autónomo de Waymo se convirtió en el blanco de un ataque vandálico durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar en el barrio de Chinatown en San Francisco, Estados Unidos. Según testigos, un grupo de personas desató su furia contra el ‘robo taxi’, primero dañándolo físicamente y luego prendiéndole fuego con un artefacto pirotécnico.

El vehículo autónomo de Waymo no llevaba pasajeros en el momento del incidente y —probablemente por eso— fue completamente destruido. Testigos describieron una escena caótica donde, tras romper las ventanas del automóvil, alguien lanzó un fuego artificial al interior, provocando que el coche se incendiara rápidamente. La rápida escalada del ataque sorprendió a los presentes, quienes observaron cómo este era consumido por las llamas ante la incapacidad de intervención.

¿Cuál fue el motivo? Ni Waymo lo sabe

Waymo, una subsidiaria de Alphabet (Google), confirmó que el vehículo no llevaba a nadie en el momento del ataque y afortunadamente no se reportaron heridos. Sin embargo, el incidente dejó muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre el motivo detrás de este acto destructivo. Aunque no se ha confirmado una conexión directa, este evento ocurre en un contexto donde ha habido resistencia y escepticismo público hacia los vehículos autónomos, reflejado en incidentes previos en San Francisco y otras ciudades.

Recordemos que desde hace unos meses se comenzaron a generar protestas en esta ciudad californiana en contra de los taxis autónomos, debido al permiso que aseguraba un mayor tiempo para que estos circularan durante el día. En aquella oportunidad, los protestantes colocaban conos de tráfico en los capós de los automóviles para así deshabilitarlos.

Este ataque contra Waymo destaca los desafíos de integrar vehículos autónomos en entornos urbanos densamente poblados y también subraya la importancia de abordar las preocupaciones de seguridad y privacidad de la comunidad.