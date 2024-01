Samsung habría confirmado que su próxima actualización, One UI 6.1, llegará a los smartphones Galaxy S22 y Galaxy S21. Esta actualización, que ya está disponible en la serie Galaxy S24, se basa en Android 14 e incluye mejoras en el rendimiento, animaciones, algunas características y una serie de funciones de inteligencia artificial de Samsung. Aunque no se ha mencionado específicamente, es probable que los dispositivos Galaxy S22 y S21 no reciban las funciones de IA de Galaxy que son parte central de la actualización One UI 6.1.

Según un moderador en los foros de Samsung, y destacado por Tarun Vats en X, la actualización One UI 6.1 llegará a las series Galaxy S22 y S21 en los próximos meses, después de febrero, pero dentro de la primera mitad de 2024. Generalmente, las actualizaciones de Samsung llegan a los dispositivos que ya tienen la actualización principal basada en ella. Por lo tanto, si un dispositivo Galaxy tiene One UI 6.0, es probable que también reciba eventualmente One UI 6.1.

Pantallazos del foro de Samsung por Tarun Vats en X.

Nuevas funciones y mejoras en One UI 6.1

Esta actualización de software trae consigo una serie de mejoras y nuevas características. Aunque Samsung no ha anunciado oficialmente un ‘changelog’ detallado, se han filtrado algunas de las posibles novedades. Entre ellas, se mencionan mejoras en las animaciones, con un aumento en la tasa de cuadros por segundo para una apariencia más suave y delicada. Samsung también ha eliminado el extenso efecto de desenfoque de fondo, presumiblemente debido al aumento en el consumo de energía que esto conlleva. Además, la animación de escalado de fondo se vuelve no lineal, y el fondo se escala mucho más que en iOS, lo que hace que la animación parezca muy vívida.

Se ha observado también una animación elástica al abrir y cerrar aplicaciones, donde los íconos se expanden y luego vuelven a su posición original. Estos cambios, aunque sutiles, contribuyen a mejorar la experiencia general del usuario.

Dispositivos elegibles para One UI 6.1

Además de las series Galaxy S22 y S21, se espera que One UI 6.1 llegue a otros modelos de Samsung. La lista de dispositivos elegibles incluye varios de los últimos buques insignia de Samsung, como las series Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S21 FE, Galaxy A54 y Galaxy A34. Esta lista podría expandirse una vez que se anuncie oficialmente One UI 6.1 y comience una prueba y despliegue más amplios.