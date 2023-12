Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, ha dejado entrever sus planes para establecer una nueva universidad STEM en Austin, Texas. Según un informe de Bloomberg, Musk ha donado aproximadamente 100 millones de dólares a un nuevo proyecto educativo que comenzará como una escuela para estudiantes de primaria y secundaria, con la visión de expandirse a una universidad.

Desarrollo hacia una universidad STEM

El proyecto, que se iniciará con una escuela enfocada en la enseñanza de materias STEM, tiene como objetivo final la creación de una universidad. La institución planea inscribir inicialmente a unos 50 estudiantes, según la documentación fiscal revisada por Bloomberg. Esta institución buscará la acreditación de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges y se dedicará a la educación en los niveles más altos.

Visión educativa y enfoque de Musk

Musk ha mostrado un interés continuo en una reforma educativa, habiendo establecido previamente una pequeña escuela privada, Ad Astra, para sus hijos y los hijos de los empleados de su empresa en 2014. Esta escuela no tenía grados y se centraba en «aptitudes y habilidades» en lugar de en un currículo tradicional. Más recientemente, Musk ha expresado interés en comenzar una escuela al estilo Montessori en Snailbrook, una ciudad de la empresa que está desarrollando en Bastrop, Texas.

La nueva universidad STEM en Texas es parte de los esfuerzos de Musk para abordar lo que él considera una «degradación significativa en la capacidad de los graduados universitarios de EE. UU. en los últimos años», como mencionó en una publicación en X.