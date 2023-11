Elon Musk ha respondido de manera directa —y de cierta forma perdiendo los estribos— a las empresas que han retirado su publicidad de X. Esta reacción se produce tras la controversia generada por un tweet de Musk, que fue interpretado por algunos como un respaldo a una teoría conspirativa antisemita. La retirada de publicidad podría significar una pérdida de ingresos de hasta 75 millones de dólares para la plataforma.

Durante su aparición en el evento ‘DealBook’ de The New York Times, Musk reiteró su mensaje a las empresas que han decidido retirar su publicidad: «Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, que me chantajeen con dinero, váyanse a la mierda (Go fuck yourself)». Musk ha negado ser antisemita y expresó cierto arrepentimiento por haber respondido al mensaje que desencadenó la retirada de publicidad.

Después, y gratuitamente, Musk menciona un «Hey Bob», en una aparente referencia al CEO de Disney, Bob Iger, que estuvo en el mismo evento previamente ese día dando una charla. Y mientras ocurría esta situación, la CEO de X, Linda Yaccarino, estaba en primera fila escuchando las frases de su jefe con una cara de perpleja y sin expresar ninguna emoción.

Elon Musk y la publicidad de X

La decisión de varias empresas de retirar su publicidad de X ha generado un debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas de redes sociales. Musk, conocido por sus declaraciones directas y polémicas, ha mantenido una postura desafiante frente a las críticas y la pérdida de ingresos publicitarios.

Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las plataformas de redes sociales en equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social, especialmente en un contexto donde las declaraciones y acciones de sus líderes pueden tener un impacto significativo en sus relaciones comerciales y reputación pública.