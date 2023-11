Sony Interactive Entertainment y Naughty Dog han anunciado la llegada de «The Last of Us Part II Remastered» para PlayStation 5, programada para el 19 de enero de 2024. Esta nueva versión promete llevar la aclamada secuela a un nuevo nivel de inmersión y detalle gráfico, aprovechando al máximo las capacidades de la consola PS5.

Esta versión remasterizada del videojuego no sólo ofrecerá gráficos mejorados, sino también una serie de nuevas características y modos de juego. Entre las mejoras visuales, se incluye una resolución nativa de 4K en el ‘Modo Fidelidad’ y 1440p escalado a 4K en el ‘Modo Rendimiento’, junto con una opción de ‘framerate desbloqueado’ para televisores compatibles con VRR (variable refresh rate). Además, se han incrementado la resolución de texturas y la calidad de las sombras, entre otras mejoras técnicas.

Un aspecto destacado de esta remasterización es el nuevo modo «No Return», un modo de supervivencia tipo roguelike que ofrece encuentros aleatorios y una experiencia renovada en el combate de «The Last of Us Part II». Este modo incluye una variedad de personajes jugables, cada uno con sus propias características, y permite a los jugadores personalizar sus recorridos, enfrentándose a diferentes enemigos con giros únicos.

Experiencia y accesibilidad en «The Last of Us Part II Remastered»

Además de las mejoras técnicas y de juego, «The Last of Us Part II Remastered» incorpora un nuevo modo de juego libre de guitarra, permitiendo a los jugadores tocar una variedad de instrumentos y modificar su sonido con pedales de efectos. También se han añadido nuevas opciones de accesibilidad, como audio descriptivo y Speech to Vibrations, que utilizan el controlador DualSense para indicar el habla y la cadencia de los personajes.

La remasterización también incluye comentarios de los directores y actores a lo largo de las escenas cinemáticas, proporcionando una visión más profunda de la historia y sus personajes. Además, los jugadores podrán explorar «Lost Levels», secuencias jugables previamente eliminadas del juego, acompañadas de comentarios de los desarrolladores.

Quienes tengan actualmente una copia de «The Last of Us Part II» en PlayStation 4 tendrán la opción de actualizar a la versión digital remasterizada por $10 USD en el lanzamiento. Además, podrán importar sus partidas guardadas del juego original a la versión remasterizada.