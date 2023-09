La NASA ha alcanzado un hito histórico en la exploración espacial. La misión OSIRIS-REx, lanzada en 2016, ha recolectado con éxito una muestra del asteroide «Bennu», que podría contener hasta varios cientos de gramos de material. Esta muestra es esencial para ayudar a los científicos a comprender las etapas más tempranas del sistema solar.

El día de hoy, la cápsula científica con el material del asteroide aterrizó tras un viaje de 1.2 mil millones de millas desde Bennu. La cápsula fue liberada por la nave espacial OSIRIS-REx mientras pasaba cerca de la Tierra, ingresando a la atmósfera a una velocidad de aproximadamente 27.000 mph. Melissa Morris, ejecutiva del programa OSIRIS-REx, mencionó en una sesión informativa que «la NASA invierte en misiones de cuerpos pequeños como OSIRIS-REx para investigar la rica población de asteroides en nuestro sistema solar que pueden darnos pistas sobre cómo se formó y evolucionó el sistema solar».

La cápsula, tras ser liberada, fue desacelerada por paracaídas y aterrizó en el Utah Test and Training Range del Departamento de Defensa a las 10:52 AM ET. Esta área de aterrizaje, que mide 36 millas por 8.5 millas, fue seleccionada por ser el espacio aéreo restringido más grande de Estados Unidos y ha sido utilizado anteriormente para misiones de retorno de muestras de la NASA, como Genesis y Stardust.

El equipo de recuperación recolectó la muestra del desierto de Utah. Posteriormente, un helicóptero transportó la muestra, que será llevada a una sala limpia temporal para su primer desmontaje. Luego, se someterá a un proceso llamado purga de nitrógeno para proteger la muestra antes de ser enviada al Johnson Space Center en Houston, Texas, donde se abrirá el recipiente por primera vez para analizar la muestra.

Primera muestra de un asteroide para la NASA, pero no la humanidad

La misión OSIRIS-REx es la primera vez que la NASA ha traído de regreso una muestra de un asteroide. Sin embargo, sigue los pasos de la agencia espacial japonesa JAXA, que recolectó dos muestras de asteroides en sus misiones históricas Hayabusa y Hayabusa 2. Aunque la primera misión Hayabusa recolectó solo una pequeña cantidad de material, la segunda misión logró retornar alrededor de cinco gramos de material del asteroide Ryugu en 2020.

Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS-REx, también fue miembro del equipo de Hayabusa 2, y destacó que no todos los asteroides son iguales. A pesar de que Ryugu y Bennu tienen una forma similar, se ven muy diferentes. El análisis y comparación de las muestras en la Tierra ayudarán a entender tanto cómo son similares los asteroides como en qué se diferencian.

Finalmente, ahora que la nave espacial OSIRIS-REx ha entregado la cápsula con la muestra, su trabajo inicial ha concluido. Sin embargo, la nave sigue en el espacio y se convertirá en OSIRIS-APEX para estudiar un nuevo objetivo, el asteroide Apophis.