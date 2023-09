La canción generada por inteligencia artificial (IA) que imita las voces de los famosos artistas Drake y The Weeknd, y que pretendía participar para un premio Grammy, finalmente no puede ser elegible para concursar. Esta canción, titulada «Heart on My Sleeve», fue creada utilizando modelado de voz por IA y presentada para consideración bajo el seudónimo «Ghostwriter977».

A pesar de los rumores iniciales que sugerían que la canción podría ser considerada para un Grammy, el CEO de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., ha aclarado la situación. En una entrevista con The New York Times, Mason había insinuado que la canción sería técnicamente elegible en las categorías de composición debido a sus letras. Sin embargo, en una publicación reciente en Instagram, Mason dejó en claro que la canción «no es elegible para consideración en los Grammy». Explicó que, aunque fue escrita por un humano, las vocales no fueron obtenidas legalmente, no fueron autorizadas por la discográfica ni por los artistas, y la canción no está disponible comercialmente.

El debate sobre la elegibilidad de la canción generada por IA para un Grammy ha resaltado las complejidades legales y éticas que rodean el uso de la inteligencia artificial en la música. Aunque la tecnología puede imitar las voces de artistas famosos, surgen preguntas sobre la autoría, los derechos y la autenticidad de la música creada de esta manera.

Mason también enfatizó el compromiso de la Recording Academy con los artistas humanos, declarando: «la Academia está aquí para apoyar, abogar, proteger y representar a los artistas y creadores humanos».

Por su parte, otros músicos han tenido reacciones mixtas hacia la canción de Ghostwriter977. Mientras que artistas como Meek Mill y Grimes han respondido de manera relativamente positiva, Drake ha mostrado su desaprobación hacia la tecnología que imita su voz.