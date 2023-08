YouTube publicó un nuevo video con el objetivo de responder a las inquietudes de los creadores de contenidos sobre los videos cortos y en vertical, «Shorts». Entre las principales cuestiones abordadas se encuentran el funcionamiento del algoritmo de YouTube con estos clips en comparación con el de los videos de formato largo y cómo se cuentan las visualizaciones.

Aunque YouTube no reveló todos los detalles específicos del algoritmo, sí ofreció algunas perspectivas generales para orientar a los creadores. Todd Sherman, líder de producto para Shorts, explicó que el algoritmo de YouTube para Shorts se diferencia del algoritmo que se utiliza en los videos de formato largo, justamente en la forma en que las personas interactúan con los videos. En Shorts, los usuarios deslizan el contenido sin saber qué video verán a continuación, lo que genera una mayor diversidad en el feed.

Mira el video que publicó la plataforma con sus explicaciones:

Sherman también aclaró que no todos los deslizamientos en Shorts se cuentan como una visualización. A diferencia de otras plataformas, donde ver el primer fotograma ya cuenta como una visualización, en Shorts se busca reflejar que el usuario tuvo la intención de ver el video. Sin embargo, YouTube no ha publicado cuál es su umbral de visualización para evitar que los usuarios intenten manipular el sistema.

Además, Todd Sherman señaló que no hay una duración específica que beneficie a los creadores para que sus videos sean vistos. En cambio, los creadores deben centrarse en cuánto tiempo necesitan para contar su historia. A pesar de ello, Shorts seguirá centrado en videos de 60 segundos o menos.

Otro punto interesante es que YouTube no quiere que los creadores de Shorts se preocupen por crear miniaturas personalizadas, ya que la mayoría de las veces no se ven. Y probablemente ese sea uno de los motivos del porqué aún no puedes cambiarla después de publicar o darle una personalizada a tu gusto. En cuanto a las etiquetas, Sherman mencionó que pueden ser útiles y significativas, pero es difícil generalizar este consejo.

Sherman también abordó el tema de por qué algunos Shorts se vuelven virales y luego ven una caída en las visualizaciones. Explicó que hay partes del algoritmo que buscan encontrar una audiencia para los creadores. Dependiendo de cómo funcione esta búsqueda inicial, un video puede obtener más tráfico o disminuir su popularidad.

Finalmente, YouTube anunció que tiene planes para permitir que los creadores enlacen desde sus Shorts a sus videos de formato largo para finales de septiembre. Además, la plataforma está probando una nueva función donde los canales que suben muchos videos tendrán todos agrupados en un estante, permitiendo a los espectadores explorar todo el contenido de ese canal sin que otros videos se vean desplazados en el feed de suscripciones.