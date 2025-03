La plataforma de videos de Google anunció un cambio en sus políticas que restringirá la promoción de casinos en línea y otros servicios de apuestas que no cuenten con aprobación explícita de la compañía. A partir del 19 de marzo, los creadores de contenido no podrán mencionar verbalmente estos sitios, mostrar sus logotipos ni incluir enlaces hacia ellos en los videos. Además, se aplicarán restricciones de edad que impedirán el acceso a este tipo de contenido a usuarios menores de 18 años o que no hayan iniciado sesión en la plataforma.

Según la compañía, la medida busca proteger a la comunidad, especialmente a los espectadores más jóvenes. YouTube ha aclarado que la nueva normativa no afectará a videos que muestren apuestas deportivas en línea ni a aquellos que retraten juegos de azar en persona.

Una nueva normativa sobre casinos en línea

El endurecimiento de las reglas también afectará a cualquier contenido que promocione servicios de apuestas con promesas de retornos garantizados, sin importar si estos están aprobados por Google. La plataforma ha indicado que únicamente permitirá referencias a sitios que cumplan con las regulaciones locales y cuenten con certificación de Google Ads o hayan sido revisados por el equipo de moderación.

A pesar de las restricciones, YouTube ha hecho excepciones con las apuestas deportivas, una industria en auge desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2018 que permitió a los estados regular esta actividad. Empresas como Disney han incursionado en este sector con plataformas propias, mientras que sitios como Stake han generado controversia por operar en un marco legal ambiguo.

Otros servicios han impuesto restricciones similares a los casinos en línea. Twitch, por ejemplo, comenzó a limitar la transmisión de contenido sobre juegos de azar en 2022, reduciendo significativamente la visibilidad de este tipo de videos. Por su parte, la red social X ha implementado medidas para evitar la promoción de sitios de apuestas, aunque algunos creadores han encontrado formas de eludir estos controles.