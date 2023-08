La industria del entretenimiento lamenta la pérdida de Arleen Sorkin, la actriz que dio voz por primera vez a Harley Quinn, uno de los personajes más icónicos del universo de Batman. Sorkin falleció a la edad de 67 años, dejando un legado imborrable en el mundo de la animación.

La noticia de su fallecimiento se difundió en las redes sociales, siendo confirmada posteriormente por el medio Hollywood Reporter. Según fuentes cercanas, Sorkin murió el jueves 24 de agosto y, en los últimos años, había dejado de actuar debido a problemas de salud.

Nacida el 14 de octubre de 1955, Arleen ganó notoriedad en la década de los 80 por su papel como Calliope Jones en la serie «Days of Our Lives». Fue precisamente una secuencia de sueños en esta serie, donde interpretó a un bufón, lo que inspiró a Paul Dini, uno de los principales creativos de «Batman: The Animated Series», a crear el personaje de Harley Quinn basándose en Sorkin. Dini, amigo de ella desde la universidad, incorporó aspectos de la vida de la actriz, como su acento de Brooklyn y su origen judío, en el personaje de Harley.

Aunque Harley Quinn estaba prevista inicialmente como un personaje secundario en el episodio «Joker’s Favor» de 1992, la interpretación de Arleen fue tan aclamada que el personaje se convirtió en recurrente en la serie. Eventualmente, Harley fue integrada en el canon de DC Comics y se convirtió en una figura esencial en el universo de Batman.

A lo largo de los años, Harley Quinn ha aparecido en diversos medios de DC, tanto relacionados con «Batman: The Animated Series» como independientes. Arleen Sorkin prestó su voz al personaje en varios videojuegos, siendo sus últimos roles en «Batman: Arkham Asylum» de 2009 y «DC Universe Online» de 2011. Desde «Batman: Arkham City» en 2011, Tara Strong ha sido la voz regular de Harley en animación y videojuegos, mientras que Margot Robbie ha interpretado al personaje en acción real.

Arleen Sorkin deja atrás a su esposo, el productor Christopher Lloyd (Modern Family), y a sus dos hijos. Desde OhMyGeek!, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles.