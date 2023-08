Mark Zuckerberg, el jefe de Meta, ha cancelado su pelea en jaula con su ‘compañero multimillonario’ de tecnología Elon Musk, acusando al CEO de «X» de perder el tiempo.

En una publicación de Threads, Zuckerberg dijo: «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Elon no es serio y es hora de seguir adelante». Además, aseguró que no Musk está dilatando el combate con distintas peticiones: «Elon no confirmará una fecha, luego dice que necesita cirugía y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero».

Sin embargo, Zuckerberg dejó la puerta abierta para una pelea en el futuro, continuando: «Si Elon alguna vez se toma en serio una fecha real y un evento oficial, sabe cómo comunicarse conmigo».

Después de que Musk desafió a Zuckerberg a un combate en jaula en junio, los dos multimillonarios parecían estar haciendo planes para que sucediera, trabajando supuestamente con Dana White, presidente de la organización de artes marciales mixtas UFC, para organizar una pelea benéfica. Pero después de semanas de intercambiar insultos en sus redes sociales competidoras: X (anteriormente conocido como Twitter) de Musk y Threads de Zuckerberg, parece que la pelea no va a suceder después de todo.

Esta cancelación también será un golpe para Roma, después de que el Ministro de Cultura de Italia, Gennaro Sangiuliano, dijera que había tenido una «conversación larga y amistosa» con Musk sobre su país como anfitrión del evento. Desafortunadamente, no habrá un combate en Milán o una pelea en Florencia después de todo.