Hoy, Amazon Prime Video presentó un primer tráiler lleno de acción para el próximo spin-off de The Boys, llamado «Gen V». El nuevo adelanto llega después de que se revelara la fecha de estreno y el arte para la nueva serie unos días antes. Gen V se estrenará el viernes 29 de septiembre con los primeros tres episodios de la temporada 1 antes de debutar semanalmente hasta el final, que está programado para el 3 de noviembre.

Este primer vistazo audiovisual a la serie muestra el debut de Jaz Sinclair como Marie Moreau, un papel que se insinuó por primera vez con una fotografía en el segundo episodio de la temporada 3 de The Boys, «The Only Man in the Sky».

Como se menciona en el tráiler, Gen V «explora el entrenamiento de la primera generación de superhéroes en conocer sobre Compound V y que sus poderes les fueron inyectados en lugar de ser dados por Dios. Estos jóvenes héroes competitivos ponen a prueba sus límites físicos y morales compitiendo por el codiciado primer lugar en la escuela».

No sólo eso, sino que rápidamente aprenden que la ambición viene con sacrificio y que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto no es tan clara como creían; «cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deben enfrentarse a qué tipo de héroes van a convertirse».

Además de Sinclair como Marie, Gen V también está protagonizada por Chance Perdomo como Andre Anderson, Lizze Broadway como Emma Shaw, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan, Asa Germann como Sam Riordan y Shelley Conn.

También aparecen en papeles recurrentes Patrick Schwarzenegger como Golden Boy, Sean Patrick Thomas como Polarity y Marco Pigossi como Doctor Edison Cardosa. La temporada 1 también contará con estrellas invitadas Clancy Brown y Jason Ritter, así como apariciones de Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne, repitiendo sus respectivos papeles en The Boys como Reggie Franklin, Ashley Barrett y Adam Bourke. Además, Jensen Ackles dijo que hará un cameo como Soldier Boy.