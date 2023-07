Tumblr, la plataforma de blogs de formato corto y multimedia, ha estado perdiendo 30 millones de dólares cada año, según su CEO Matt Mullenweg en una sesión de preguntas y respuestas en vivo. En ella también participó el COO Zandy Ring, en un esfuerzo por ser más transparentes sobre el negocio detrás de la plataforma, respondiendo preguntas de los usuarios sobre la dirección de la compañía.

Tumblr fue fundada en 2007 y adquirida por Yahoo! por 1.000 millones de dólares en 2013. Sin embargo, en 2019, la empresa matriz de WordPress, Automattic, compró Tumblr por sólo 3 millones de dólares. Aunque tiene una base leal de usuarios avanzados, Tumblr también ha tenido dificultades para aumentar sus usuarios activos desde su prohibición del contenido para adultos en 2018.

Las plataformas sociales intermedias tienen la oportunidad de crecer en medio del ‘éxodo’ de Twitter, y Tumblr no es la excepción. Al iniciar sesión en su cuenta de Tumblr, verás un enlace que dice: «¿Viene de Twitter? Regístrese». Y en medio del rechazo al producto de verificación pagada de Twitter, Tumblr aumentó sus ingresos en iOS al ofrecer verificaciones azules por $8 USD. Sin embargo, estas verificaciones azules no hacen nada y la idea había comenzado como una simple parodia. Aun así, Ring dice que Tumblr no ha tenido un aumento tan dramático en sus números de usuarios. «La gente tiene la impresión de que tenemos un crecimiento masivo en este momento, y realmente no lo tenemos», afirmó.

El problema subyacente es que Tumblr no es fácil de usar. La compañía ha anunciado varios cambios para mejorar la experiencia del usuario, como hacer que la diferencia entre las re-publicaciones y las respuestas sea menos confusa para los nuevos usuarios o colapsar los hilos de re-publicación. En una publicación reciente, la compañía escribió que mejoraría las capacidades de clasificación algorítmica en todos los feeds, lo que algunos usuarios interpretaron mal como que Tumblr comenzaría a mostrar anuncios a sus usuarios, causando revuelo en todo el sitio. «El feed cronológico siempre será una opción», aclaró Mullenweg.

La tensión fundamental de Tumblr es que no tiene suficientes usuarios para ser rentable, pero los usuarios que tiene son ferozmente protectores de la cultura del sitio y no siguen patrones estándar de comportamiento del consumidor. Por lo mismo, el CEO confirmó que en el futuro ellos no realizarán cambios permanentes sin la retroalimentación de los usuarios. Aunque el desafío principal es hacer esos millones de dólares necesarios —al año— para que la rueda siga girando.