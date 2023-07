¿Estamos frente al futuro buque insignia de Google en móviles? Eso pareciera indicar esta nueva filtración que nos dan el primer vistazo a lo que sería el celular Pixel 8 Pro. Con un diseño que es reconocible en la familia Pixel, aunque con algunas diferencias notables en comparación con su predecesor, el Pixel 7 Pro. La foto de la parte trasera del Pixel 8 Pro nos da una vista clara del nuevo sistema de triple cámara.

Filtraciones anteriores revelaron que Google planea renovar la cámara del Pixel 8 Pro con un nuevo sensor principal de 50MP y un sensor ultra ancho Sony IMX787 de 64MP más grande. Entonces, si los rumores son ciertos, podríamos tener una calidad de imagen aún mejor gracias al chip Tensor G3 previsto y al HDR escalonado.

Junto con el diseño, estas dos imágenes (a continuación) también muestran algunas especificaciones en pantalla, con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento mencionados. También está la palabra «husky», que ha sido vinculada anteriormente al Pixel 8 Pro como un nombre en clave, y la palabra «zuma», que ha sido vinculada anteriormente al chipset Tensor G3 que esperamos potenciará el teléfono.

Estas son las dos fotos filtradas del Pixel 8 Pro.

Las fotos fueron publicadas en Reddit por un usuario que afirmó haber recibido el teléfono «del equipo de dispositivos en Google para pruebas». Desde entonces han eliminado la publicación (y toda su cuenta de Reddit), pero no antes de que algunos medios guardaran las imágenes.

Otras cosas que se pueden observan en relación con los cambios que podríamos esperar, tienen relación a la pantalla. Incluiría una aparentemente menos curvada (aunque parece tener una ligera curva) y con un diseño de cámara ligeramente diferente, con las tres lentes traseras alojadas en un panel negro en forma de píldora y un sensor adicional (que se cree que, según filtraciones anteriores, es para detectar la temperatura) debajo del flash.

No deberíamos fijarnos demasiado en el color del teléfono o el extraño patrón en la parte trasera, ya que parece que este Pixel 8 Pro podría estar en una funda y, incluso si no lo está, es un modelo prototipo, por lo que probablemente no sería un acabado listo para la venta de todos modos.

Como siempre pasa con las filtraciones, tomémoslas con cautela. Aunque esta ciertamente parece genuina, especialmente con todas esas pegatinas en la parte trasera que apuntan a que es un dispositivo de prueba y considerando que toda la publicación —y el usuario que las publicó— fueron dados de baja desde Reddit.