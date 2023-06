Una mujer de 48 años llamada Phoebe Copas ha sido acusada de asesinato por disparar y matar al socio conductor de Uber, Daniel Piedra García, de 52 años, en El Paso, Texas. Según los informes, Copas disparó a Piedra en la cabeza varias veces el 16 de junio después de que él la recogiera en la mencionada localidad, cuando ella vio un letrero de tráfico que decía «Juárez, México».

Piedra sufrió graves heridas y fue puesto en soporte vital debido a las múltiples heridas de bala. Después de que los médicos dijeron que tendría que permanecer en un ventilador para siempre, los seres queridos de Piedra decidieron dejarlo ir.

Copas fue arrestada y permaneció en la cárcel del condado de El Paso. Aunque inicialmente fue detenida bajo sospecha de agresión agravada que causó lesiones corporales graves, el caso se actualizó a asesinato después de que el conductor muriera esa semana. La fianza para Copas se incrementó de $1 millón a $1.5 millones de dólares.

Los detectives creen que Copas estaba en El Paso para visitar a su novio. Estaba en el asiento trasero del Uber en camino a encontrarse con él en un casino cuando vio señales de carretera que decían «Juárez, México», que está al otro lado de la frontera desde El Paso. Esto la hizo creer que estaba siendo secuestrada y llevada a México. Copas disparó al conductor, haciendo que el vehículo, un Nissan Maxima, chocara contra una barrera de la carretera y se detuviera a lo largo de la autopista.

La pasajera no llamó a las autoridades antes de disparar y no pidió ayuda inmediatamente después de abrir fuego. En cambio, tomó una foto del socio conductor herido y se la envió por mensaje de texto a su novio. Luego llamó para pedir ayuda. El novio, que no fue identificado, fue al lugar y estaba allí cuando llegó la policía.

Los primeros en responder llegaron para encontrar a Piedra sangrando profusamente por la parte posterior de su cabeza. Fue hospitalizado en estado crítico. Se habían disparado varios tiros y después de que Copas saliera del vehículo, dejó caer todo lo que estaba sosteniendo, incluyendo una pistola.

«La investigación no respalda que haya tenido lugar un secuestro o que Piedra se desviara del destino de Copas», dijo la policía.

En una declaración sobre el caso, Uber dijo que cooperaría con los investigadores si se necesitara su ayuda y agregó que ha estado en contacto con los seres queridos del conductor. «Estamos horrorizados por las acciones del pasajero», dijeron.