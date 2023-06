El evento Tudum de Netflix 2023 fue una experiencia inmersiva en la que los fanáticos pudieron ser parte de las producciones de esta plataforma de streaming. El evento tuvo lugar entre el 16 y el 18 de junio de 2023, desde las 12 p.m. hasta las 9 p.m.

Durante el evento, se presentaron noticias exclusivas y se compartieron primeros vistazos de los programas y películas favoritas de Netflix de todo el mundo. Algunos de los anuncios más importantes incluyen la segunda temporada de Heartstopper, la renovación de la segunda temporada de Wednesday y un primer vistazo a la serie en vivo de Avatar: The Last Airbender que se estrenará en 2024.

También se presentaron avances y noticias sobre otras series populares como Extraction 2, Squid Game: The Challenge, Elite, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Emily in Paris, Love is Blind: Brazil, Cobra Kai, Lupin 3, The Witcher y Stranger Things.

El evento contó con la presencia de muchas estrellas famosas como Chris Hemsworth, Penn Badgley, Lily Collins, Kevin Hart, Pedro Alonso, Omar Sy, Henry Cavill, Anya Chalotra, John Boyega, Teyonah Parris, Chase Stokes y Gal Gadot.

Además de los anuncios y avances mencionados anteriormente, también hubo entrevistas con el elenco y los creadores de las series y películas más populares. Por ejemplo, el director Sam Hargrave desglosó cada secuencia de lucha en Extraction 2 y Pedro Alonso dio pistas sobre el spin-off de Money Heist BERLIN.

Otro anuncio emocionante fue la revelación del teaser épico para One Piece en el que Monkey D. Luffy navega con su tripulación en busca de un preciado tesoro que pueda convertirlo en el nuevo rey de los piratas. También se anunció que Linda Hamilton se unirá a Hawkins para la quinta temporada de Stranger Things.

Revisa el adelanto de One Piece en el siguiente video publicado por Netflix: