Los ingenieros de Walt Disney Imagineering han desarrollado un pequeño robot de Groot para caminar y actuar por los parques de Disney. «Baby Groot», el pequeño y enérgico brote de la secuela de ópera espacial de Marvel Studios, «Guardianes de la Galaxia: Vol. 2», robó el protagonismo con su absoluta ternura cósmica. Y ahora, la compañía pretende llevar esa experiencia a la vida real con esta versión mecanizada.

En un nuevo video, los ‘Imagineers’ demuestran las habilidades de baile del robot que muchos conocen por la introducción de la película de 2017. El robot, que proviene del Proyecto Kiwi en el departamento de Imagineers, revela el increíble animatrónico que posee y su proceso de desarrollo en evolución desde 2018 hasta 2021. Baby Groot (el robot) está diseñado para convertirse en un actor itinerante en los parques temáticos de Disney en todo el mundo.

Walt Disney Imagineering Research & Development, Inc., comúnmente conocida como «Imagineering», es el brazo de investigación y desarrollo de The Walt Disney Company, responsable de la creación, diseño y construcción de parques temáticos y atracciones de Disney en todo el mundo. La compañía también administra las propiedades de la compañía, desde Walt Disney Studios en Burbank hasta New Amsterdam Theatre y Times Square Studios Ltd. en la ciudad de Nueva York.

«El Proyecto Kiwi comenzó hace unos tres años para averiguar cómo podemos dar vida a nuestros personajes más pequeños a su escala real de maneras auténticas», dijo Scott LaValley, Principal Imagineer de I + D del Proyecto Kiwi a TechCrunch. «Es un momento emocionante para la robótica bípeda y con un equipo increíble y nuestra combinación de tecnología, arte y magia, estamos dando vida a personajes que no podrían haber sucedido en ningún lugar más que en Disney».

Por ahora el video es sólo una demostración y no hay un cronograma sobre cuándo se podrá ver al robot de Baby Groot sobre los escenarios de los parques temáticos.